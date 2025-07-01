CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcı Erhan Adem, yangın bölgesine geldi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, pazar sabahı yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. CHP'nin Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Erhan Adem, İl Başkanı Ali Özdemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve parti örgütüyle birlikte, yaşanan büyük yangın felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

"Yaraları birlikte saracak, yeniden ayağa kalkacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcı Erhan Adem, yangının bıraktığı tahribatı yerinde gözlemledik, vatandaşlarımızın yaşadığı acıya ortak olduk. Zor zamanlarda devletin ve yerel yönetimlerin yanında sivil toplumun ve siyasi iradenin de halkla yan yana durmasının hayati önem taşıdığının bir kez daha farkına vardık. Bu büyük felaketi hep birlikte, dayanışmayla aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Kaybolan her umudu birlikte yeşerteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk günden bu yana halkımızın yanındayız, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yaraları birlikte saracak, yeniden ayağa kalkacağız. Bu topraklara nefes, bu memlekete umut olmaya kararlıyız" dedi. - BİLECİK