CHP Genel Başkan Yardımcısı: 'Hayvanı besleyen, yemini veren, sağımını yapan yetiştirici-çiftçi, ürettiği sütün fiyatını belirleyemiyor' - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı: 'Hayvanı besleyen, yemini veren, sağımını yapan yetiştirici-çiftçi, ürettiği sütün fiyatını belirleyemiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti'nin tarım politikası nedeniyle süt üreticilerinin zarar ettiğini ve insanların evine süt alamadığını belirtti. Adem, üreticilerin para kazanamadığı için şehirlere göç ettiğini ve ülke tarımının geleceğinin aile işletmelerinin ayakta kalmasına bağlı olduğunu vurguladı.

16.04.2024 10:19  Güncelleme: 10:23
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Hayvanı besleyen, yemini veren, sağımını yapan, doğumunu yaptıran, hastalandığında tedavi eden yetiştirici-çiftçi, ürettiği sütün fiyatını belirleyemiyor. Böyle bir konsey mi olur?" ifadesini kullandı.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin tarım politikası yüzünden insanların evine süt alamadığını ve üreticinin de her gün zarar ettiğini belirtti.

Üretenin kazandığı, tüketenin rahatça alabildiği bir sistem kurulduğu taktirde bu sorunların düzeleceğini kaydeden Adem, süt üreticilerinin ve tüketicilerinin feryadına kulak verilmesini istedi.

Ulusal Süt Konseyince, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt alım fiyatının yüzde 8,5 zam yapılarak 14,65 lira olarak belirlediğini aktaran Adem, girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle bu fiyatlandırmanın yeterli olmadığını savundu.

Ramazan Bayramı öncesinde sadece yemin çuvalına 40-50 lira arasında zam geldiğini bildiren Adem, üreticinin süt üretiminden para kazanamadığı için çözümü hayvanları kesmekte bulduğunu ifade etti.

Süt üretiminin sürdürülebilir olmadığı için konseyin işlevini yitirdiğini öne süren Adem, şunları kaydetti:

"Hayvanı besleyen, yemini veren, sağımını yapan, doğumunu yaptıran, hastalandığında tedavi eden yetiştirici-çiftçi, ürettiği sütün fiyatını belirleyemiyor. Böyle bir konsey mi olur? Maalesef ki istikrarın olmadığı sektörde yaşanacak üretim kayıplarının sonuçları uzun vadede yine hepimizi etkileyecektir. Üreten ve tüketen hep kaybedecektir."

Üreticilerin para kazanamadığı için şehirlere göç ettiğini belirten Adem, ülke tarımının geleceğinin aile işletmelerinin ayakta kalmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Erhan Adem, AK Parti, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı: 'Hayvanı besleyen, yemini veren, sağımını yapan yetiştirici-çiftçi, ürettiği sütün fiyatını belirleyemiyor' - Son Dakika

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