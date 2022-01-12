Üye Girişi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, OHAL Komisyonunun lağvedilmesini istedi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, OHAL Komisyonunun lağvedilmesini istedi

12.01.2022 16:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, OHAL Komisyonunun lağvedilmesini istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, OHAL Komisyonunun kendisini yargının üstünde gördüğünü iddia ederek, "OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, OHAL Komisyonunun kendisini yargının üstünde gördüğünü iddia ederek, "OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir." dedi.

Karaca, Meclis'te, İstanbul milletvekilleri İbrahim Özden Kaboğlu ve Cihangir İslam ile düzenlediği basın toplantısında, KHK'lerle yüz binlerce kişinin görevinden ihraç edildiğini ve 5 yılı aşkın süredir bu sürecin sonuçlanmadığını, sayısız hak ihlali olduğunu ileri sürdü. Bir çuval oluşturulduğunu, ne kadar muhalif varsa o çuvalın içine atılıp ağzının kapatıldığını iddia eden Karaca, çuvalın içindeki haksızlığa uğrayan, anayasal haklarını kullanan vatandaşların bu sorunlarına çözüm üretmek adına bir mücadele geliştirdiklerini söyledi.

Karaca, kamuoyunda "barış bildirisi" adı ile bilinen bir bildirinin kaleme alındığını anımsatarak bu bildiriye imza atan akademisyenlerin görevinden olduğunu ve haklarında davalar açıldığını öne sürdü. Süreç sonunda Anayasa Mahkemesinin bildiriyle ilgili hak ihlaline karar verdiğini anlatan Karaca, takipsizlik ya da beraat kararı almalarına rağmen, akademisyenlerin görevlerine iade edilmediklerini iddia etti. Karaca, OHAL Komisyonunca akademisyenlerin dönüşü için kurumlarına sorulduğunu ve taleplerin reddedildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi kararının kurumların kararının altında kaldığını ileri sürdü.

Karaca, komisyonun elinde 6 bin civarında dosya beklediğini söyledi. Karaca, "Hukuksuz, kendisini yargının üstünde gören ve bir tek kişiye bağlı olarak addeden, kurum kanaatlerini yargı kararlarının ve Anayasa Mahkemesi kararının üzerinde gören OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir." dedi.

CHP'de bu bildiriye imza attığı için ihraç edilen iki akademisyen milletvekili bulunduğunu bildiren Karaca, bu kişilerin İbrahim Özden Kaboğlu ve Cihangir İslam olduğunu söyledi.

İbrahim Özden Kaboğlu da görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerin, haklarından, özgürlüklerinden de yoksun kılındığını ileri sürdü. Akademisyenlerin yargısal başvuru hakkından da yoksun kılındığını iddia eden Kaboğlu, adaletin engellendiğini savundu. Kaboğlu, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Cihangir İslam ise komisyona müracaatının üzerinden 4 yıl 5 ay geçmesine rağmen dosyasının incelemesinin devam ettiğini dile getirerek bu sorunun Anayasa Mahkemesi ve AİHM'nin tutum değiştirmesiyle çözülebileceğini savundu.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Olağanüstü Hal, İbrahim Özden, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, OHAL Komisyonunun lağvedilmesini istedi - Son Dakika


Polis kamerası anbean kaydetti! K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı Polis kamerası anbean kaydetti! K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı         
16:46
Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı         
16:41
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:16
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
16:45 Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
15:53 Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları
15:50 Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak
15:44 Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi
15:38 Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 16:54:15. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, OHAL Komisyonunun lağvedilmesini istedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement