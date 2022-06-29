CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca basın toplantısı düzenledi

29.06.2022 15:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ülkemizin içinde bulunduğu açmazdan kurtulmanın çözümü nedir?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ülkemizin içinde bulunduğu açmazdan kurtulmanın çözümü nedir? Tek çözümü vardır, sandıktır, bir iktidar değişikliğidir." dedi.

Karaca, CHP Ordu İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, parti teşkilatıyla ildeki seçim hazırlıklarını gözden geçirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Mecliste görüşülmekte olan ek bütçe kanun teklifinden bahsetmek istediğini belirten Karaca, "Bu kanun teklifinde ne var? Bu kanun teklifinde vatandaşa, dar gelirliye vergi var. Bütçe gelirlerinde bakıyoruz, bütçe gelirlerinin 3'te 2'si dar gelirli, yoksul vatandaşlarımızdan alınacak olan vergiler var. Yani şu anki Mecliste görüşülmekte olan bütçe kanun teklifini ek bütçenin 3'te 2'sinin yükü yine maalesef hani 'Durumunu iyileştireceğiz.' dediler ya o emekçi kardeşlerimizin, dar gelirli yurttaşlarımızın omzuna yükleniyor." ifadelerini kullandı.

Karaca, ekonomi alanında hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülkede öngörü yoksunu, ülkede plansızlıkla yönetemeyen, yönetim acziyeti içerisindeki bir tek kişilik hükümet var. Peki bu hükümetten kurtulmanın ya da bu ülkemizin içinde bulunduğu açmazdan kurtulmanın çözümü nedir? Tek çözümü vardır, sandıktır, bir iktidar değişikliğidir. Peki nasıl bir iktidar olacak? Siyasi öngörüsü yüksek ve öngörülebilirliğiyle güven veren bir iktidar olmalıdır. Hesap veren, şeffaf bir iktidar anlayışı olmalıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın iktidarı olmalıdır. Yani bu ülkemizin içinde bulunduğu, vatandaşımızın giderek derinleşen yoksulluğu, sofrasındaki bir lokma ekmeğe göz diken anlayıştan kurtulmanın tek yolu halkın iktidarıdır ve bizler bunun için yollardayız."

Karaca'nın, Ordu'daki yerel gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunduğu toplantıya, CHP İl Başkanı Atila Şahin ile partililer de katıldı.

YORUMLAR
500
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce İzmir'de basın toplantısı düzenledi Memleket Partisi Genel Başkanı İnce İzmir'de basın toplantısı düzenledi
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 17:10:38. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement