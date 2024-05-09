CHP Genel Başkan Yardımcısı: Milletin vergileri çarçur ediliyor - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Milletin vergileri çarçur ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Milletin vergileri çarçur ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tasarruf tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, bu yılın ilk üç ayında toplantı ve organizasyon giderleri ile tanıtma ve ağırlama giderlerinin rekor kırdığını belirtti. Bulut, AKP'nin seçim masraflarını milletin sırtına yüklediğini ve milletin vergilerinin açılış görünümlü mitinglerde, temel atma törenlerinde ve parti toplantılarında çarçur edildiğini ifade etti.

09.05.2024 11:01
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tasarruf tedbirlerine ilişkin, "Milletin vergileri, açılış görünümlü mitinglerde, temel atma törenlerinde, parti toplantılarında çarçur edilmiş." ifadesini kullandı.

Bulut, yazılı açıklamasında, bu yılın ilk üç ayında toplantı ve organizasyon giderleri ile tanıtma ve ağırlama giderlerinin rekor kırdığını ileri sürdü.

Toplantı ve organizasyon giderleri ile tanıtma ve ağırlama gideri için yılın ilk üç ayında hazinenin kasasından çıkan paranın 1 milyar 488 milyon 750 bin lira olduğunu savunan Bulut, şunları kaydetti:

"Özellikle yerel seçimlerin yapıldığı mart ayında söz konusu kalemler rekor kırdı. Ayın sonunu getiremeyen vatandaşa kemer sıktıran, emekliye sabır telkin eden saray yönetimi har vurup harman savuruyor. Kamuda tasarruf sözleri sadece kuru hamasetten ibaret. Rakamlar açıkça gösteriyor ki AKP seçimin masraflarını hazinenin yani milletin sırtına yüklemiş. Milletin vergileri açılış görünümlü mitinglerde, temel atma törenlerinde, parti toplantılarında çarçur edilmiş."

Kaynak: AA

Burhanettin Bulut, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı: Milletin vergileri çarçur ediliyor - Son Dakika

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