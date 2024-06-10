CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti. Murat Bakan, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti ve her konudaki düşüncelerini dile getirdiklerini söyledi. Ayrıca, Murat Bakan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde yaşanan tartışmalara da değinerek, iktidarla muhalefetin ülkenin sorunlarını birlikte çözebiliyor olması gerektiğini vurguladı. Görüşmenin içeriği hakkında ise bilgi vermedi.

10.06.2024 15:30
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, davet üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Murat Bakan, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Çok sıcak, samimi, verimli bir görüşme oldu. Birlikte bir basın açıklaması planlanmadığı için bizim bir basın açıklaması yapmamız doğru değil. Ama bizim görüşeceğimiz konuları, az çok kamuoyu daha önceden biliyor. O minvalde genel bir görüşme yaptık. Her konudaki düşüncelerimizi, çözüm önerilerimizi dile getirdik. Sayın bakana da samimi karşılaması için ve gerçekten verimli görüşme için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'ÜLKENİN SORUNLARINI BİRLİKTE ÇÖZEBİLİYOR OLMAMIZ LAZIM'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Bakan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde kendisi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldığının hatırlatılması ve şu an bakanlığına ziyarete geldiğinin ifade edilmesi üzerine, "Artık yeni bir dönem başladı. Bizim istişare ederek, ülkenin sorunlarını birlikte çözebiliyor olmamız lazım. İktidarla muhalefetin kesiştiği noktalar nedir? Ülkenin sorunlarıdır. Herkes kendi siyasi düşüncesine göre en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi düşüncemize göre en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Ülkenin menfaatleri noktasında kesiştiğimiz, birlikte çözebileceğimiz sorunları çözebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu görüşmeler, istişareler bunun için önemli. Bu bizim muhalefet yapmamızı engeller mi? Engellemez. Biz çözüm üretemediğimiz noktalarda muhalefet yapmaya devam edebiliriz ama belki birçok konuda sadece konuşarak, görüşerek, karşılıklı birbirimizi dinleyerek çözmemiz mümkün. Dolayısıyla bu görüşmeler bunun için önemli. Biz bu ülkenin yararına, faydasına elimizden ne gelirse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Önceki bakanın ismini anmak istemiyorum. O dönemde siyasi parti genel başkanları, İçişleri Bakanlığı önünde kavga etmeye geliyordu. Biz buraya basın açıklaması yapmaya geliyorduk. Doğru bir şey değil bu. İki ülke savaşır; savaşan ülkeler bile asgari diplomasiyi sürdürür. Bir ülkenin iktidarı ve muhalefeti arasında iletişim kanalı olmasından daha doğru bir şey yok. İletişim olur, bu müzakeredir ama yeri geldiğinde en çetin mücadeleyi de verirsiniz" diye konuştu.

CHP'li Bakan, 'Ayhan Bora Kaplan dosyasında emniyette yaşananlar gündeme geldi mi?' sorusu üzerine de, "Görüşmenin içeriğini şu an paylaşmayı doğru bulmuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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