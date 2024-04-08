CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Taşova Belediye Başkanı Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Taşova Belediye Başkanı Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Taşova Belediye Başkanı Özalp\'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karabat, vatandaşlara karşı sorumluluklarının olduğunu ve yapacakları hizmetlerle devleti emanet edebileceklerini göstermeleri gerektiğini belirtti.

08.04.2024 16:40  Güncelleme: 16:45
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bize yerel yönetimleri emanet ettiler. Şimdi de yapacağımız hizmetlerle devleti emanet edebileceklerini göstermemiz gerekiyor" dedi.

47 yıl sonra CHP yönetimine geçen Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Özgür Karabat, "Partimiz şuan birinci parti. Dolayısıyla artık her konuda iktidarmış gibi hareket etme sorumluluğumuz var. Büyüklüğün bizde kalacağı gibi siyaset yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bize yerel yönetimleri emanet ettiler. Şimdi de yapacağımız hizmetlerle devleti emanet edebileceklerini göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

CHP'deki değişime ilişkin gazetecilerden gelen soruya yanıt veren Karabat, "Demek ki geçmişte bazı şeyleri eksik yapmışız ve yurttaşlarımız bunu görmemiş. Toplumun değerleriyle ne kadar bütünleşmemiz gerektiğini uzunca bir zamandır söylüyoruz. Bunu başardık. Belki de kendimize anlatamama gibi bir sorunla karşı karşıyaydık. Bizi olduğumuzdan farklı gösteren toplumumuzla çelişkili gösteren bir durumla karşı karşıyaydık. Bazen bir şey olursunuz. Ama kendinizi yine anlatamayabilirsiniz. Bazen gerçekten eksiğiniz vardır ben ikisinin de olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Karabat'a CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya İl Başkanı İlker Küp, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, İlçe Başkanı Ömer Sayan ve partililer eşlik etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Taşova Belediye Başkanı Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Taşova Belediye Başkanı Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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