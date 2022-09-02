CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan su faturalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan su faturalarına ilişkin açıklama Açıklaması

02.09.2022 17:05
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan su faturalarına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyeler şebeke suyunu pompalayarak evlere ulaştırmak için elektrik kullanır. Elektrik maliyetlerin artması mecburi olarak su faturalarına yansır." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyeler şebeke suyunu pompalayarak evlere ulaştırmak için elektrik kullanır. Elektrik maliyetlerin artması mecburi olarak su faturalarına yansır." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün cuma namazı çıkışı su faturaları üzerinden CHP'li belediyeleri eleştirdiğini anımsattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK mağdurları" ile ilgili açıklaması karşısında ne söyleyeceğini bilemeyen Erdoğan'ın, çareyi belediyelere saldırmakta bulduğunu ileri süren Torun, "Bu ülkede tarihin en ağır zamlarını yapan, daha birkaç gün önce elektrik ve doğalgaz fiyatlarını yüzde 20 artıran Erdoğan, vatandaşın su paralarında ciddi sıkıntı içinde olduğunu söylemiş." ifadesini kullandı.

Tüm belediyeleri avantajlı bir elektrik tarifesine geçirmek ve ticarethane ayıbına son vermek için hazırladıkları kanun teklifinin iktidar tarafından yok sayıldığını savunan Torun, şunları kaydetti:

"Belediyeler şebeke suyunu pompalayarak evlere ulaştırmak için elektrik kullanır. Elektrik maliyetlerin artması mecburi olarak su faturalarına yansır. Tüm bunlara rağmen, halen vatandaşın evine gelen en düşük fatura olan su faturaları üzerinden belediyelerimizi eleştirmek, vatandaşın aklıyla alay etmektir. Belediyelerimiz bu fahiş elektrik zamlarına rağmen, artan maliyetlerin tamamını vatandaşa yansıtmamak için direniyor. Zarar etmesine rağmen mücadele ediyor. Eğer ki milleti yoksulluğa mahkum eden biri olarak, ülkenin tek sorununu su faturalarında görüyorsan, sana bir çağrımız var. 23 Mart 2022'de verdiğimiz kanun teklifi Mecliste bekliyor. Eğer samimiyseniz kanun teklifini kabul edin, ikinci gün faturalar düşsün."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, su, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan su faturalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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