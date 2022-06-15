CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Muğla'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Muğla ve ilçelerinde geçtiğimiz yaz üzüntü verici yangınların yaşandığını hatırlatarak, "Orman Genel Müdürlüğü biliyoruz belli hazırlıklar yaptı. Ama bunun eksik olduğunu da şimdiden tekrar ifade ediyoruz. Eksiklikler bir an önce tamamlanmalı." dedi.

Torun, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediyelerin bulunduğu illeri ziyaret ederek, belediye başkanları ve örgütleri ile bir araya gelip sorunların çözümüne katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Torun, bu kapsamda Muğla'ya geldiğini söyledi.

Vatandaşlarla da görüşüp bu süreç içerisinde belediyelerin daha iyi hizmet verebilmesi, kamuoyu nezdinde de sorunların çözülebilmesi adına sorunları yerinde tespit ettiklerini vurgulayan Torun, "Muğla gerçekten çok özel bir yer. Ülkemin her bir tarafı çok güzel, her bir bölgesi inanılmaz bir coğrafya ama Muğla turizmin, tarımın, ekonominin çok önemli yaşandığı, katma değer oluşturduğu bir bölge. Ama güzelliği kadar bir o kadar da sorunları var." ifadesini kullandı.

Muğla'nın orman alanlarının çok geniş olduğuna da dikkati çeken Torun, geçen yılki orman yangınlarında çok büyük felaketler ve acılar yaşandığını hatırlattı.

Seyit Torun, 29 Temmuz-12 Ağustos tarihlerinde 11 ilçede orman yangını çıktığını anımsattı.

Bu yangınlarda ülkenin ciğerinin yandığını, ülke olarak bu acıyı herkesin hissettiğini belirten Torun, şunları kaydetti:

"Haziran ayındayız. Yaza girdik. Önümüzdeki günlerde yine sıcaklar artacak. Endişeliyiz. Bakıyoruz, bir palyatif çözüm arayışı içindeler. Ama geçen yılki hataların yapılmamasını istiyoruz. Artık ciğerimiz yanmasın. Ormanlarımız yanmasın. Bu yaz aylarında yine böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayalım. Gereken tedbirler havaysa hava, karaysa kara her türlü tedbir alınsın. Artık mazeret üretmek yerine, taziye dilemek yerine, acıyı paylaşmak yerine bunları yaşamayalım, bunları ortadan kaldıralım. Orman Genel Müdürlüğü biliyoruz belli hazırlıklar yaptı. Ama bunun eksik olduğunu da şimdiden tekrar ifade ediyoruz. Eksiklikler bir an önce tamamlanmalı."

CHP'li Torun, Muğla'nın her geçen gün geliştiğini ve büyüdüğünü, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin olağanüstü çaba içerisinde olduklarını dile getirdi.

Ülke sorunlarının çözümü noktasında asla umutsuz olmadıklarını vurgulayan Torun, şöyle devam etti:

"Bu ülke sorunlarını çözebilir. Çözebilecek kaynağı da var, insan birikimi de var. Biz sorunlarımızı çözebiliriz. Asla umutsuz değiliz. İnanıyoruz ki bu ülkenin kaynaklarını, liyakatli kadrolarla, adaletten ayrılmadan, hakkı, hukuku gözeterek, demokrasiyi inşa ederek çözeceğiz. Asla umutsuz olmayın. Artık dünya ile rekabet edebilen, beyin göçünü tersine çeviren, ülkede geliri adaletli paylaştıran, huzuru ve kucaklaşmayı ortaya koyarak, güzel günlerde buluşacağız. Güzel günler yakın."

Seyit Torun, buradaki programın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula İlçesi Kızılağaç mevkisinde yaptırılan akaryakıt istasyonuna geçerek açılışını gerçekleştirdi.

Torun'a programlarında, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile CHP Muğla milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile partililer de eşlik etti.