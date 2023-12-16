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CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'den vergi beyannamesi ve deprem bölgeleri için acil düzenleme çağrısı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'den vergi beyannamesi ve deprem bölgeleri için acil düzenleme çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, vergi beyannamesi süreleri, enflasyon muhasebesi ve deprem bölgelerindeki işletmelerin durumu gibi konularda acil düzenlemeler gerektiğini ifade etti. Demir, vergi beyannamesi sürelerinin geri çekilmemesi, enflasyon muhasebesinin matrah etkisinin kaldırılması, deprem bölgelerindeki şirketlerin desteklenmesi ve serbest meslek mensuplarının KOSGEB veri tabanına kayıt olabilmesi için düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir\'den vergi beyannamesi ve deprem bölgeleri için acil düzenleme çağrısı
16.12.2023 - 11:37,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, vergi beyannamesi süreleri, enflasyon muhasebesi ve deprem bölgelerindeki işletmelerin durumu gibi konularda acil düzenlemeler gerektiğini ifade etti.

Demir, yazılı açıklamasında, vergi, harç, istisna ve muafiyetleri içeren 80 maddelik torba kanun teklifinin, 2024 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin aslında önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Özellikle vergi beyannamesi süreleri, enflasyon muhasebesi ve deprem bölgelerindeki işletmelerin durumu gibi konularda acil düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yapan Demir, "Bazı yanlışlardan geri dönülmesi gerekmektedir. Aksi halde KOBİ'ler çok zor duruma düşer, ticaret sıkıntıya girer." değerlendirmesini yaptı.

İktidara yeni bir düzenleme yapma çağrısında bulunan Demir, şunları kaydetti:

"KDV 2 olarak adlandırılan ve vergi kesintisinden sorumlu tutulanların verdiği KDV beyannamesinin süresi geri çekilmemeli ve indirim konusu yapılması için ödeme şartı kaldırılmalıdır. Enflasyon muhasebesi uygulamasının 'tüm kesimler için' matrah etkisi kaldırılmalıdır. Maalesef iş dünyası temsilcilerinin büyük bir kısmı, enflasyon muhasebesinin kendilerine vergi olarak döneceğinin farkında değiller. Deprem bölgesinde şirketler borca batık. Özel çalışma hazırlanmalıdır. Bölgede faaliyette bulunan firmaların, deprem nedeniyle zayi olan malları ve bilançoların aktifinde yer alan, duran varlıklar için hesaplama da öz kaynak negatif etkisi olmaktadır. Bölgedeki küçük esnafın önündeki belirsizliğin kaldırılması ve 'geri ödemesiz' desteklerin artırılması gerekmektedir.

Serbest meslek mensuplarının da KOSGEB ve uygun koşulla sağlanacak işletme kredilerden yararlanmaları sağlanması amacıyla KOSGEB veri tabanına kayıt olunabilmesi için gerekli idari ve hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'den vergi beyannamesi ve deprem bölgeleri için acil düzenleme çağrısı - Son Dakika
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