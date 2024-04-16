CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir: Enflasyon muhasebesinin matrah etkisi kaldırılmalıdır

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, "Acilen enflasyon muhasebesinin matrah etkisi kaldırılmalıdır. Aksi durumda enflasyonun oluşmasında hiçbir sorumluluğu olmayanlar vergi ödeyecektir." ifadesini kullandı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon muhasebesinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı.

Enflasyon muhasebesinin asıl amacının finansal tabloların enflasyona göre yeniden düzenlenmesi olduğunu belirten Demir, vergisel boyut mevzuata eklenince uygulamanın durumu çok karışık hale getirdiğini ve ekonomik olarak yanlışlarla dolu olduğunu ileri sürdü.

Enflasyon düzeltmesi ile finansal tabloların gerçeğe uygun hale getirilemeyeceğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyonun oluşumundaki yanlış politikaların sorumluluğu duran varlığı ve stoku olan ve öz kaynağı zayıf olan şirketlerimize ve bilanço esasına göre defter tutan tescilli sermayesi dahi olmayan tacirlere yüklenecektir. Enflasyon düzeltmesinin matrah etkisi olmamalıdır derken, geçici vergi dönemlerinde de uygulanması ve bilançonun da düzeltilerek verilecek olması mali müşavirler için kabul edilemez bir durumdur. Acilen enflasyon muhasebesinin matrah etkisi kaldırılmalıdır. Aksi durumda enflasyonun oluşmasında hiçbir sorumluluğu olmayanlar vergi ödeyecektir."