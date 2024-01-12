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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Emekli aylıklarının belirlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Emekli aylıklarının belirlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, emekli aylıklarının belirlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ve emeklilerin mağduriyetinin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Karatepe, ocak ayının ortasına gelinmesine rağmen emeklilerin maaş artışı hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti ve bu durumun emeklilerin aylıklarında belirgin bir farklılık yaratmayacağını vurguladı. Karatepe, emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi veya yüzde 90 gibi bir oran tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Emekli aylıklarının belirlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı
12.01.2024 - 14:53,  Güncelleme: 14:54
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Emekli aylıklarının ne kadar olacağının belirlenmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, emeklilerin karşı karşıya kaldığı mağduriyet bir an önce ortadan kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Karatepe, paylaştığı video mesajda, ocak ayının ortasına gelinmesine rağmen emeklilerin maaş artışına yönelik bilgisi olmadığını belirtti.

İktidar tarafından henüz bir adım atılmadığına işaret eden Karatepe, "Eğer bir düzenleme yapılmazsa sadece 2023 yılının son 6 ayında ortaya çıkan yüzde 37,6'lık artış Bağkur ve SSK emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak. Buradan ortaya çıkacak ücretin yetersiz olacağını biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Karatepe, bu artış kök aylığa yansıtılacağı için bugün kök aylığı 7 bin 500 liranın oldukça altında olan milyonlarca emeklinin aylığında belirgin bir farklılığa yol açmayacak bir artış seviyesiyle karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Bu konuda yasal bir düzenleme yapılarak emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesine ya da yüzde 90 gibi bir oran tespit edilebileceğine dikkati çeken Karatepe, "Emekli aylıklarının ne kadar olacağının belirlenmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve hayatın çok pahalı olduğu bu dönemde emeklilerin karşı karşıya kaldığı mağduriyet bir an önce ortadan kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Yalçın Karatepe, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Emekli aylıklarının belirlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı - Son Dakika


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