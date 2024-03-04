CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: KAAN Türkiye'yi modern savaş uçakları üreten ülkeler ligine taşıyan bir platform - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: KAAN Türkiye'yi modern savaş uçakları üreten ülkeler ligine taşıyan bir platform

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın, Türkiye'yi modern savaş uçakları üreten ülkeler ligine taşıyan ve şimdilik prototip de olsa gelecek vadeden bir platform olduğunu belirtti. Bağcıoğlu, milli savunma sanayisi projeleri olan MİLGEM, ALTAY ve KAAN'ın önemine dikkat çekti ve KAAN'ın henüz prototip aşamasında olduğunu ve sabırla devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

04.03.2024 11:13
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, geçen günlerde ilk uçuşunu gerçekleştiren Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın, Türkiye'yi modern savaş uçakları üreten ülkeler ligine taşıyan ve şimdilik prototip de olsa gelecek vadeden bir platform olduğunu belirtti.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Deniz Kuvvetleri için MİLGEM, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için ALTAY, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için milli muharip uçak KAAN'ın, kuvvet komutanlıklarının yıldız milli savunma sanayisi projeleri olduğunu kaydetti.

MİLGEM projesi ile önce milli korvete, daha sonra ise milli firkateyne sahip olunduğunu, ancak ALTAY tankı projesinde uzun süre önce başlamasına rağmen "askeri gerekliliklerin önüne geçen siyasi saikler, yönetimsel problemler nedeni ile arzu edilen ilerlemenin sağlanamadığını" savunan Bağcıoğlu, Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı olarak tasarlanan KAAN'ın ise geçen günlerde ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Yankı Bağcıoğlu, 2002'den bugüne kadar sadece 30 muharip uçağın envantere alınabildiğine dikkati çekerek, kriz ve çatışmaların çok kısa sürede genişleme ihtimali bulunduğu ve Türkiye dışındaki tüm devletlerin hava kuvvetlerine büyük yatırımlar yaptığı bölgede KAAN projesinin milli güvenliğe can suyu verecek hayati önemde bir proje haline geldiğini vurguladı.

"KAAN, Türkiye'yi modern savaş uçakları üreten ülkeler ligine taşıyan, şimdilik prototip de olsa gelecek vadeden bir platformdur" değerlendirmesinde bulunan Bağcıoğlu, "KAAN için milli motor üretiminin en zayıf halka olacakmış gibi göründüğünü, bu konuya ciddiyetle ağırlık verilmesi gerektiğini" dile getirdi.

CHP'li Bağcıoğlu, "KAAN'ın henüz prototip aşamasındaki bir platform olduğunu ve önümüzde uzun bir yolun mevcudiyetini kabul etmemiz, sabırla devam etmemiz gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yankı Bağcıoğlu, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: KAAN Türkiye'yi modern savaş uçakları üreten ülkeler ligine taşıyan bir platform - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: KAAN Türkiye'yi modern savaş uçakları üreten ülkeler ligine taşıyan bir platform - Son Dakika
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