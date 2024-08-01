CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Hemşire sayısı yetersiz - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Hemşire sayısı yetersiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Hemşire sayısı yetersiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, ülkemizde istihdamda olan hemşire sayısının yetersiz olduğunu belirtti. Şahbaz, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir hekim için 3 ile 5 arasında hemşire olması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, bu durumun sağlık hizmetlerinin tıkanmasında önemli bir etken olduğunu vurguladı.

01.08.2024 11:57
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, " Dünya Sağlık Örgütü, 'Bir hekim için 3 ile 5 arasında hemşire olması gerekir' derken, ülkemizde maalesef istihdamda olan hemşire sayısı 1,2 civarındadır. Bunun ne kadar yetersiz olduğunu, sağlık hizmetlerinin tıkanmasında en önemli unsurlardan biri olduğunu biliyoruz." dedi.

Şahbaz, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, özelleştirmeler sebebiyle sağlığın içinden çıkılmaz bir hale getirildiğini söyledi.

Sağlık hizmet kalitesinin sadece hasta memnuniyetiyle ölçüldüğünü söyleyen Şahbaz, koruyucu sağlık hizmetlerinin göz ardı edilmesi ve artan taleple birlikte sağlık sisteminin içinden çıkılmaz bir hale geldiğini ileri sürdü.

Şahbaz, sağlık hizmetine ulaşmada yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin engel oluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Artan fiyatlarla birlikte kanser hastalarımız bırakın ilacı, kolostomi torbasına ulaşmakta sıkıntı yaşıyorlar. Sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve finansmanında, koruyucu sağlık hizmetlerinde birinci basamağın göz ardı edilmesi ve Sağlık Bakanlığı kaynaklarının büyük ölçüde aktarıldığı yataklı tedavi kurumları sonucunda sağlık hizmetlerimiz daha da darbe almaktadır. Bürokrasi, kayırma ve yönetimdeki sorunlar, sağlık emekçilerimizi işine yabancılaştırmakta ve mobbing ortamında çalışma koşulları gittikçe ağırlaşmaktadır."

Hemşire ve ebelerin artan iş yüküyle artık tükenme noktasına geldiğini savunan Şahbaz, "Dünya Sağlık Örgütü, 'Bir hekim başına 3 ile 5 arasında hemşire olması gerekir' derken, ülkemizde maalesef istihdamda olan hemşire sayısı 1,2 civarındadır. Bunun ne kadar yetersiz olduğunu, sağlık hizmetlerinin tıkanmasında en önemli unsurlardan biri olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Şahbaz'ın konuşmasının ardından çalıştay, sağlık meslek örgütleri temsilcilerinin konuşmalarıyla devam etti.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Hemşire sayısı yetersiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Hemşire sayısı yetersiz - Son Dakika
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