CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: HPV aşısı ücretsiz yapılmak zorundadır - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: HPV aşısı ücretsiz yapılmak zorundadır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: HPV aşısı ücretsiz yapılmak zorundadır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, HPV aşısının tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılması gerektiğini belirtti. Şahbaz, HPV'nin kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kansere yol açtığını ve Türkiye'de hala ücretsiz sunulmadığını vurguladı. Yerel yönetimlerin kısıtlı imkanlarla başlattığı kampanyaların yeterli olmadığını ifade eden Şahbaz, HPV aşısının ulusal aşı takvimine alınması gerektiğini söyledi.

22.05.2024 11:07
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "HPV aşısı, ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Şahbaz, yazılı açıklamasında, HPV'nin kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kansere yol açtığını ve Türkiye'de her yıl yüzlerce kadının bu nedenle hayatını kaybettiğini belirtti.

Onaylanmış ve dünyada yaygın olarak uygulanan HPV aşıları olmasına rağmen, Türkiye'de halen bu aşıların ücretsiz sunulmadığına dikkati çeken Şahbaz, "Sağlık Bakanlığı 2 yıl önce ücretsiz HPV aşısı sözü verdi ancak aradan geçen zamana rağmen hala net bir tarih belirlenmedi. Bu durum kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Yerel yönetimlerin kısıtlı imkanlarla HPV aşısı kampanyaları başlattığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Şahbaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde her gün en az üç, yılda yaklaşık 1250 kadın aşı ile önlenebilen rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. HPV pozitif annelerde doğum öncesi ve esnasında bebeğe bulaşma ile bebeğin ağız ve solunum yollarında kondiloma ve kansere neden olabilmektedir. Bu kadar yaşamsal olan HPV aşısı, Pakistan, Mozambik, Zimbabve'nin de dahil olduğu 150 ülkede ulusal aşı takviminde ücretsiz uygulanırken, ülkemizde ulusal aşı takviminin dışındadır. HPV aşısı, ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: HPV aşısı ücretsiz yapılmak zorundadır - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: HPV aşısı ücretsiz yapılmak zorundadır - Son Dakika
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