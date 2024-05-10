CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Psikologların Kamuda İstihdamının Artırılmasını ve Ruh Sağlığı Yasasının Ülkemize Kazandırılmasını İstedi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Psikologların Kamuda İstihdamının Artırılmasını ve Ruh Sağlığı Yasasının Ülkemize Kazandırılmasını İstedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Psikologların Kamuda İstihdamının Artırılmasını ve Ruh Sağlığı Yasasının Ülkemize Kazandırılmasını İstedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 10 Mayıs Psikologlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, toplum ruh sağlığı için psikologların kamuda istihdamının artırılmasını ve bilimsel, önleyici, koruyucu, kapsayıcı ruh sağlığı hizmeti sunulmasını sağlayacak danışan merkezli ve hak temelli bir ruh sağlığı yasasının ülkemize kazandırılması gerektiğini belirtti. Şahbaz ayrıca, meslek yasası ve meslek odalarının olmamasının istismara ve sorunlara davetiye çıkardığını vurguladı ve mesleki eğitim kalitesinin artırılması ile psikologların serbest çalışma haklarının güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

10.05.2024 11:49
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Toplum ruh sağlığı için psikologlarımızın kamuda istihdamının artırılarak bilimsel, önleyici, koruyucu, kapsayıcı ruh sağlığı hizmeti sunulmasını sağlayacak danışan merkezli ve hak temelli bir ruh sağlığı yasasının ülkemize kazandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şahbaz, 10 Mayıs Psikologlar Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Psikologların toplumsal huzursuzluk ve krizlerin yol açtığı ruhsal sorunların giderilmesinde katkılarının oldukça büyük olduğuna dikkati çeken Şahbaz, buna karşın henüz bir meslek yasası ve meslek odalarının bulunmadığını bildirdi.

Meslek yasasının olmamasının istismara ve sorunlara davetiye çıkardığını savunan Şahbaz, "Psikologlar, Meslek Yasası için yaklaşık 50 yıldır mücadele devam ediyor. Toplum ruh sağlığı için psikologlarımızın kamuda istihdamının artırılarak bilimsel, önleyici, koruyucu, kapsayıcı ruh sağlığı hizmeti sunulmasını sağlayacak danışan merkezli ve hak temelli bir ruh sağlığı yasasının ülkemize kazandırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahbaz, mesleki eğitim kalitesinin artırılması ve psikologların serbest çalışma haklarının güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Psikologların Kamuda İstihdamının Artırılmasını ve Ruh Sağlığı Yasasının Ülkemize Kazandırılmasını İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Psikologların Kamuda İstihdamının Artırılmasını ve Ruh Sağlığı Yasasının Ülkemize Kazandırılmasını İstedi - Son Dakika
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