CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Psikologların Kamuda İstihdamının Artırılmasını ve Ruh Sağlığı Yasasının Ülkemize Kazandırılmasını İstedi

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Toplum ruh sağlığı için psikologlarımızın kamuda istihdamının artırılarak bilimsel, önleyici, koruyucu, kapsayıcı ruh sağlığı hizmeti sunulmasını sağlayacak danışan merkezli ve hak temelli bir ruh sağlığı yasasının ülkemize kazandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şahbaz, 10 Mayıs Psikologlar Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Psikologların toplumsal huzursuzluk ve krizlerin yol açtığı ruhsal sorunların giderilmesinde katkılarının oldukça büyük olduğuna dikkati çeken Şahbaz, buna karşın henüz bir meslek yasası ve meslek odalarının bulunmadığını bildirdi.

Meslek yasasının olmamasının istismara ve sorunlara davetiye çıkardığını savunan Şahbaz, "Psikologlar, Meslek Yasası için yaklaşık 50 yıldır mücadele devam ediyor. Toplum ruh sağlığı için psikologlarımızın kamuda istihdamının artırılarak bilimsel, önleyici, koruyucu, kapsayıcı ruh sağlığı hizmeti sunulmasını sağlayacak danışan merkezli ve hak temelli bir ruh sağlığı yasasının ülkemize kazandırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahbaz, mesleki eğitim kalitesinin artırılması ve psikologların serbest çalışma haklarının güncellenmesi gerektiğini belirtti.