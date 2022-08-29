Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım

29.08.2022 11:52

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın merakla beklediği cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yaptığı açıklamada ilkelere sadık kalacağına ilişkin bir protokol imzalayacağını açıklayıp, "Egosuna yenik düşmeyecek. 'Yetkiye sahip oldum, o ne güzel seçildim, nereden çıktı bu 6'lı masa' demeyecek." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te yayınlanan bir programa konuk olup gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya ve cumhurbaşkanı adayına ilişkin de önemli mesajlar verdi.

"PROTOKOL İMZALAYACAK"

Yüzde yüz seçilecek bir aday belirleyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayına 6 lider birlikte karar verecek. Şu ana kadar konuşulmadı, yeri ve zamanı gelince konuşulacak. Adayın niteliklerini daha önce açıklamıştık. Şimdi temel ilkeleri belirleyeceğiz. Adayın da bunları içselleştirmesi lazım. Aday, 6 partinin belirleyeceği bu temel ilkelere sadık kalacağına ilişkin protokol imzalayacak."

"EGOSUNA YENİK DÜŞMEYECEK"

Kılıçdaroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Devlet yönetimi sıradan bir olay değil. Aday, devlet aklına sahip olacak, devletin ne olduğunu, adaletin, liyakatin ne olduğunu, devletin kurumlarını bilecek. Bunları bilmeyen bir kişiyi 'iyidir' deyip getiremezsiniz. Artı, bunların yanında egosuna yenik düşmeyecek. 'Yetkiye sahip oldum, o ne güzel seçildim, nereden çıktı bu 6'lı masa' demeyecek. Tepede oturacak kişi aynı zamanda liderlerle birlikte hareket edecek bir kişi olmalıdır. Bütün temel kararları 6 liderin ortak alması lazım."

YORUMLAR (1)
  • Hüseyin Ermurat: Ne diyon yani seçilsin bize uyacak biz ne dersek o tamam diyecek aday istiyorsun sen kendini diyorsun da sana kimse oy vermez verecek kafa belli sana terörle mücadele hiç konuşmuyor sun tabiki ortağın kızar sana devlet teslim etmez bu kutsal ülkeyi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, 'Nereden çıktı bu 6'lı masa' demeyecek biri lazım - Son Dakika


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