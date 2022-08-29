Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım

Bu gece yarısından itibaren zam değil büyük bir indirim geliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te yayınlanan bir programa konuk olup gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya ve cumhurbaşkanı adayına ilişkin de önemli mesajlar verdi.

"PROTOKOL İMZALAYACAK"

Yüzde yüz seçilecek bir aday belirleyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayına 6 lider birlikte karar verecek. Şu ana kadar konuşulmadı, yeri ve zamanı gelince konuşulacak. Adayın niteliklerini daha önce açıklamıştık. Şimdi temel ilkeleri belirleyeceğiz. Adayın da bunları içselleştirmesi lazım. Aday, 6 partinin belirleyeceği bu temel ilkelere sadık kalacağına ilişkin protokol imzalayacak."

"EGOSUNA YENİK DÜŞMEYECEK"

Kılıçdaroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Devlet yönetimi sıradan bir olay değil. Aday, devlet aklına sahip olacak, devletin ne olduğunu, adaletin, liyakatin ne olduğunu, devletin kurumlarını bilecek. Bunları bilmeyen bir kişiyi 'iyidir' deyip getiremezsiniz. Artı, bunların yanında egosuna yenik düşmeyecek. 'Yetkiye sahip oldum, o ne güzel seçildim, nereden çıktı bu 6'lı masa' demeyecek. Tepede oturacak kişi aynı zamanda liderlerle birlikte hareket edecek bir kişi olmalıdır. Bütün temel kararları 6 liderin ortak alması lazım."