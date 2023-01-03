CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş çıkışı: Eşine de babasına da söz verdim - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş çıkışı: Eşine de babasına da söz verdim

03.01.2023 14:11

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saraydan tık yok. Bahçeli ise tek kelime bile etmiyor. Bu cinayeti görmezden gelemezler, biz CHP olarak buna izin vermeyeceğiz. Ailesi adalet istiyor, adaleti savunan kişiler olarak bu olay aydınlanana kadar takipçisi olacağız. Eşine de babasına da söz verdim" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin konuştu.

"PİS KOKULARIN GELDİĞİNİN FARKINDAYIZ"

"Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti." diyen Kılıçdaroğlu; şöyle devam etti: "Sinan Ateş. Genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydi. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti, konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyorum. Sabırla sonucu bekliyorum. Tabii ki bize de bilgiler akıyor, biz bunun farkındayız. Tabii ki çok şey biliyoruz. Bu işten çok pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Bakınız, saraydan tık yok. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor."

"OLAY AYDINLANINCAYA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

CHP lideri sözlerinin devamında, "Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor. Bu cinayeti görmezlikten gelemezler, susarak bu işi geçiştiremezler. Biz buna CHP olarak izin vermeyeceğiz, gerçek aydınlanıncaya kadar. Aile, adalet istiyor. Haksızlıklara karşı durmak istiyor. Adaleti savunan kişiler olarak bizler de bu olay aydınlanıncaya kadar da takipçisi olacağız. Eşine de, babasına da söz verdim. Kimse unutmasın, Bay Kemal kafasına bir şey koyduysa mutlaka çözecektir." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş çıkışı: Eşine de babasına da söz verdim - Son Dakika
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