CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş çıkışı: Eşine de babasına da söz verdim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin konuştu.

"PİS KOKULARIN GELDİĞİNİN FARKINDAYIZ"

"Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti." diyen Kılıçdaroğlu; şöyle devam etti: "Sinan Ateş. Genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydi. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti, konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyorum. Sabırla sonucu bekliyorum. Tabii ki bize de bilgiler akıyor, biz bunun farkındayız. Tabii ki çok şey biliyoruz. Bu işten çok pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Bakınız, saraydan tık yok. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor."

"OLAY AYDINLANINCAYA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

CHP lideri sözlerinin devamında, "Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor. Bu cinayeti görmezlikten gelemezler, susarak bu işi geçiştiremezler. Biz buna CHP olarak izin vermeyeceğiz, gerçek aydınlanıncaya kadar. Aile, adalet istiyor. Haksızlıklara karşı durmak istiyor. Adaleti savunan kişiler olarak bizler de bu olay aydınlanıncaya kadar da takipçisi olacağız. Eşine de, babasına da söz verdim. Kimse unutmasın, Bay Kemal kafasına bir şey koyduysa mutlaka çözecektir." ifadelerini kullandı.