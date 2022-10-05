CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "anayasa değişikliği" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "anayasa değişikliği" açıklaması Açıklaması

05.10.2022 14:22
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "anayasa değişikliği" açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan, eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan, eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında başörtüsü konusunda yaptığı anayasa değişikliği çağrısı üzerine, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan, eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız. Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'anayasa değişikliği' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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