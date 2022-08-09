Edirne'de bir dizi ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde milletvekilleriyle basına kapalı gerçekleşen Edirne Kanaat Önderleri ve partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası Saraçlar Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, zor anlar yaşadı. Kalabalık nedeniyle cadde üzerinde yemek yiyenler yerlerinden oldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Saraçlar Caddesi, Edirne, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Edirne'de esnafla buluştu - Son Dakika

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