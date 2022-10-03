CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bu akşam ciddi bir açıklama yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" isimli programa konuk oldu.

"BÜTÜN VATANDAŞLARIM BU AÇIKLAMAMI DİNLESİN"

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yapan Kılıçdaroğlu, programın sonlarına doğru ise dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Bu akşam bir tweet atıp açıklama yapacağını belirten CHP lideri, "Bütün vatandaşlarımın bu yapacağım açıklamayı dikkat dinlemesini isterim" diye konuştu.

"TOPLUMUN BARIŞMASI İÇİN KONUŞACAĞIM"

Küçükkaya'nın "Yapacağınız açıklama ne ile ilgili olacak?" sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Şimdi ifade etmeyeyim. Toplumun barışması için, ben bazen bu ziyaretleri yaparken 'Ya bu samimi değil, bunu oy için yapıyor' diye beni suçluyorlar. Ama Allah da bilir ki ben samimiyim. Asla ve asla oy için yapmam. İster bana oy verir, ister vermez, onun kendi vicdani kanaatidir. Kendisi oturur bakar, düşünür kime isterse ona oy verir. Ama ben bütün bunların dışında bu akşam televizyonlara ciddi bir açıklama yapacağım.

"ERDOĞAN DA NE KADAR SAMİMİ OLDUĞUMU GÖRECEK"

Toplumu kucaklaştıracağım yani bu konuda ne kadar samimi olduğumu da Cumhurbaşkanı Erdoğan da görecek. Bizim partililerimize bu konuda alanda gördükleri gerçekleri bir şekilde onlar da görecekler. Dolayısıyla yeni bir başlangıcı, yeni bir kucaklaşmayı, hep birlikte geniş kitlelere duyurmuş olacağım."