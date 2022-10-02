CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt: ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil - Son Dakika
Üye Girişi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt: ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil

02.10.2022 08:37

İktidar kanadından 9-13 Ekim günler arasında ABD'ye yapacağı ziyaret için, "İcazet almaya gidiyor" yorumları yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili soruya, "ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için. Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından gündeme düşen bir başka haber de büyük ses getirdi. Erdoğan'ın ardından ABD'ye gideceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tercihi ise iktidar kanadı tarafından "İcazet almaya gidiyor" şeklinde yorumlandı.

"SOSYAL DEVLETİ SAVUNANLARLA BİRLİKTE OLMAK İÇİN ABD'YE GİDİYORUM"

Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin CHP içinde de soru işaretleri yarattığını ifade etti. 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek gezinin zamanlaması ve yaratacağı algı konusunda farklı düşünen CHP'liler olduğunu ifade eden Erkin, CHP liderine iktidar kanadının "ABD'ye icazet almaya gidiyor" yorumlarını sorduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun şu yanıtı verdiğini ifade etti;

"ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için. Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için."

CHP LİDERİ SANDERS İLE DE GÖRÜŞECEK

Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde neoliberal politikalara karşıtlığı ile bilinen ABD'li demokratik-sosyalist senatör Bernie Sanders ile de görüşecek.

YORUMLAR (2)
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına katılırsın CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına katılırsın İstiklal Madalyalılar Derneği, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti İstiklal Madalyalılar Derneği, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt: ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'ten Türkiye'ye yönelik skandal sözler: Oturup beklemeyeceğiz
10:03 Elazığlı şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı: Kız çocuğum olsun istiyorum
09:49 Otobüs seyir halindeyken ayağa kalkıp halay çeken şoföre tepki yağdı
09:35 Ünlü şarkıcı Kalben ilginç dansıyla alay konusu oldu
09:32 Seferberlik kararına tepki gösteren Rus rapçi kendi canına kıydı: Hiç kimseyi öldürmek istemiyorum
09:03 Meteorolojiden İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı geldi
08:47 Mahalleli dövüp elektrik direğine zincirlediği hırsızın üzerine not bıraktı
08:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt: ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil
08:25 30 Ağustos resepsiyonunda telefonla konuşurken Vali'yi umursamadan geçen albay il dışına gönderildi
07:51 Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 10:36:26. #1.11#
SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt: ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement