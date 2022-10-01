CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı Açıklaması

01.10.2022 16:22
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreninin ardından kuliste basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi... Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı Açıklaması - Son Dakika
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