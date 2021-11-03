CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taksi durağı önünde vatandaşlarla sohbet etmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçiyi dinlemesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktar dükkanına girmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dükkan sahibi ile konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın işletmeci ile konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ev yemekleri ikram edilmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu engelli vatandaşlarla biraraya gelişi YOZGAT - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat programı kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu, sorunları dinledi. Kılıçdaroğlu, ev yemekleri yapan bir esnafın ikram ettiği yemeklerden tattı.
Kaynak: AA
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