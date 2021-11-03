CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu engelli vatandaşlarla biraraya gelişi YOZGAT - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat programı kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu, sorunları dinledi. Kılıçdaroğlu, ev yemekleri yapan bir esnafın ikram ettiği yemeklerden tattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ev yemekleri ikram edilmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın işletmeci ile konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dükkan sahibi ile konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun taksi durağı önünde vatandaşlarla sohbet etmesi

Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu açıkladı: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721