CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD'den döndü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD'den döndü

15.10.2022 00:57
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD'den döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 gün süren temaslarını tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle yurda döndü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 gün süren temaslarını tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle yurda döndü.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 9 Ekim'de beraberindeki heyetle birlikte ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 gün süren temaslarını tamamlamasının ardından yurda döndü. Washington'dan havalanan uçakla saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu VIP Terminalinde bir grup partili tarafından karşılandı. Bir gazetecinin 'ABD gezisinin nasıl geçtiği' sorusuna Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel geçti. Ayrıca bilime ve teknolojiye bu kadar değer verdiğiniz için de sizi yürekten kutluyorum" şeklinde yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD'den döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD'den döndü - Son Dakika
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