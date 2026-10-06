CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin temel taşıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin temel taşıdır. Cumhuriyet Halk Partisi devlete yön çizen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi hakkı hukuku koruyan bir partidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yapılan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin "Kimse beni niye yargılıyorlar diyemez. Ama yargılamanın da kendine göre kurallarının olması lazım, ilkelerinin olması lazım. Sabahın beşinde bir belediye başkanının kapısı çalınmaz, kırılmaz ve içeri girilmez. Sabahın beşinde kapıyı açan bir kadının gece kıyafeti medyaya servis edilmez. Bunlar insanlık dışı işlemlerdir. Bunları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkede ekonomik sıkıntıların olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Mutfakta yangın var doğrudur. Mutfaktaki yangının söndürülmesi lazım doğrudur. Ama bunun için iktidar değişikliği gerekmektedir. Bunun için Türkiye'nin yeni bir iktidara halkı düşünen iktidara ihtiyacı vardır" değerlendirmesinde bulundu.

"Mağduriyetlerini gidermenin görevi de Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir"

Kılıçdaroğlu, CHP'nin vatandaşın hakkını savunan bir parti olduğunu kaydederek "CHP, toplumda kendisini sahipsiz hisseden bütün kesimlerle sağlıklı ve sıcak bir diyalog kurmaya her zaman hazır ve her zaman yapıyor. Geçenlerde evlere iş yerlerine temizliğe giden kadınları dinledim. Onların dertlerini dinledim. Onların yaşadığı sorunları dinledim. Yine aynı şekilde staj mağdurları var, çıraklık mağdurları var. Onları da dinledim. Ben onlara söz verdim. Bu arkadaşların sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün çıplaklığıyla dire getireceğiz. Ona söz verdim. Bu çıraklık mağdurları nerede olursa olsun başımızın üstünde yeri var ve mağduriyetlerini gidermenin görevi de Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir ve bunu yapmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

"Mehmet Şimşek'in yapması gereken tek bir görev var; görevini bırakmak ve istifa etmek"

Fon krizine ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Mehmet Şimşek'in yapması gereken tek bir görev var; görevini bırakmak ve istifa etmek. Eğer makamına saygı duyuyorsan hazine ve maliye bakanıysan senin yaptığını sermaye piyasası kurulu yapmamışsa sermaye piyasası kurulu senin üzerinde bir egemen güç olarak duruyorsa o makamı derhal bırakacaksın kardeşim. 'Ya bu fonda bir şeyler var' diyor. 'Ya bu borsada bir şeyler var' diyor. 'Ben biliyorum' diyor. Kimlerin yaptığını da biliyor. Ne olduğunu da biliyor. Bir ay sonra topluyor Finansal İstikrar Kurulu'nu" ifadelerine yer verdi.

"Kör kuruşun hesabını soracağız"

Arınmanın devam edeceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Arınma sadece CHP'de değil büyük bir ülkede arındık zaten. Ama hala var. Arındık, arınacağız. Kör kuruşun hesabını soracağız, Bu millet için yapacağız bunu. Çalışan alın teri döken insan yapacağız, insan için yapacağız bunu. Kadınlar için yapacağız biz bunu, kör kuruşun hesabını" diye konuştu.

"Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'nin açış konuşmasında anayasal değişiklikten söz ettiğini belirterek "Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Getir arkadaş önce siyasi ahlak kanunu ihtiyacı var. Siyaset kirlendiyse yolsuzluğu engelleyemezsiniz. Siyasetin temiz olması lazım, pak olması lazım siyasetin. Siyasetçi kirlenirse olmaz. O nedenle siyasi ahlak kanunu getir kardeşim. Hep beraber çıkaralım" ifadelerine yer verdi.

"Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin temel taşıdır"

Kılıçdaroğlu, CHP'nin kirli olanı kabul etmeyen bir parti olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin temel taşıdır. Cumhuriyet Halk Partisi devlete yön çizen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi hakkı hukuku koruyan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesi olan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, güçlü bir partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi boğazından aşağı haram lokma inmemiş olanların partisidir ve Cumhuriyet Halk Partisi kadınların, gençlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi alnı ak olanların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi toplumu kucaklayan bir partidir."