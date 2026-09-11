CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit sözleşmeli er Ziya Koparan için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit sözleşmeli er Ziya Koparan için başsağlığı mesajı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan sözleşmeli er Ziya Koparan için taziye mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan sözleşmeli er Ziya Koparan için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğunu, iki askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Kazada yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit sözleşmeli er Ziya Koparan için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit sözleşmeli er Ziya Koparan için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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