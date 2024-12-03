CHP Genel Başkanı Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Özel, engelli derneklerinin temsilcileri ve partililerle Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye karanfil bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri ve engelli yurttaşlarımız ile birlikte huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin sunduğu imkanlarla her alanda başarı göstermeye gayret eden engelli yurttaşlarımız, 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak' sözünüzün örnek temsilcileridir. Onların azim ve kararlılığı, hiçbir engelin aşılmaz olmadığını tüm dünyaya göstermektedir. Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda, engelli yurttaşlarımızın sorunlarının çözülmesinin çağdaş ve eşit bir toplum olma hedefimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Engelli yurttaşlarımız; eğitim, istihdam, erişilebilirlik, sosyal hayata katılım konularında tam bir fırsat eşitliğine ve hak ettikleri onurlu yaşam koşullarına kavuşana dek, hep birlikte çalışmaya kararlıyız. Bu vesileyle, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, silah arkadaşlarınızı ve partimizin kurucu kadrolarını oluşturan yol arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Beraberindekilerle, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçen Özel, İnönü'nün mozolesine de çiçek bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özel, ziyaretin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.