 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özel'den Noel mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Özel'den Noel mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hristiyan vatandaşların 24 Aralık Noel Yortusu'nu kutladı.

CHP Genel Başkanı Özel\'den Noel mesajı Açıklaması
24.12.2023 - 20:38,
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hristiyan vatandaşların 24 Aralık Noel Yortusu'nu kutladı.

Özel, yayımladığı mesajda, ülke olarak çok üzücü günlerden geçildiğini, 24 saat içinde 12 askerin şehit olmasının, 86 milyonu kahrettiğini belirterek, "Tüm halkımızla birlik ve beraberlik içinde terörün neden olduğu bu acıların üstesinden gelmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Anadolu'nun tarih boyunca, farklı dinlere inanmış, farklı inançlara sahip, farklı etnik kimliklerden insanların büyük bir hoşgörü içinde yaşadığı bir coğrafyanın adı olduğuna dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin ardından da bu hoşgörü iklimi büyük oranda sürmüş, yakın coğrafyamızı tehdit eden ötekileştirme, ırkçılık ve ayrımcılık bu topraklarda zemin bulamamıştır. Tüm farklılarımızla bir arada yaşamayı egemen kıldığımız bu topraklarda Hıristiyan yurttaşlarımızın Noel Yortusu'nu tebrik ediyor, Noel'in tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Noel Yortusu, Noel, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel'den Noel mesajı Açıklaması - Son Dakika


20:11
Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı
20:02
Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var
19:29
Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03
Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47
Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22
Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21
İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16
ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?

Son Dakika
20:02 Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var
19:29 Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03 Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21 İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16 ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13 Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 20:53:53. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel'den Noel mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement