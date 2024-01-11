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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için Başsağlığı Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için Başsağlığı Mesajı Yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen sızma girişiminde şehit olan Piyade Uzman Çavuşumuz Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için Başsağlığı Mesajı Yayımladı
11.01.2024 - 23:57,  Güncelleme: 23:59
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen sızma girişiminde şehit olan Piyade Uzman Çavuşumuz Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Piyade, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için Başsağlığı Mesajı Yayımladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için Başsağlığı Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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