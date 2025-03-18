CHP Genel Başkanı Özel: "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, Rektörlük eliyle yetkisi olmadığı biçimde diplomayı iptal etti" - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel: "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, Rektörlük eliyle yetkisi olmadığı biçimde diplomayı iptal etti"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "(İmamoğlu'nun diploması) İstanbul Üniversitesi'nin Yönetim Kurulu, Rektörlük eliyle yetkisi olmadığı biçimde diplomayı iptal etti biraz önce. Biz buna teslim olmayız. Yargısı var, idari yargısı var, mahkemeleri var.

18.03.2025 21:52
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "(İmamoğlu'nun diploması) İstanbul Üniversitesi'nin Yönetim Kurulu, Rektörlük eliyle yetkisi olmadığı biçimde diplomayı iptal etti biraz önce. Biz buna teslim olmayız. Yargısı var, idari yargısı var, mahkemeleri var. Mutlaka yanlış hesap Bağdat'tan döner" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı'na katıldı. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programda konuşan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için önseçimdeki tek adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin hukuksuz olduğunu, bunun peşini bırakmayacaklarını ve teslim olmayacaklarını söyledi.

"Hiçbir ananın yüreğine ateş düşmesin, hiçbir evlat babasız kalmasın istiyoruz"

İmralı heyetinin ziyaretlerinden sonra terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla ilgili süreci değerlendiren Özel, "Sayın Bahçeli'yi duyduğum ilk gün dedim ki, o masada şehit ailelerinin, gazilerin bulunması, onların gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeyin yapılmaması mühimdir. 1,5 yıldır partimizde ilk kez Milli Savunma Politikalarından Sorumlu bir Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Kabinemizde bir Gölge Milli Savunma Bakanımız var; Sayın Yankı Bağcıoğlu. Kendisi hem devlet protokolünün tanıdığı, gerekli ihtimamın da gösterildiği vakfımızı, derneklerimizi, üç çatı vakıf ve derneğimizi, hem de Türkiye'deki şehit aileleri ve gazilerin temsil edildiği resmi, doğru, bu derneklerin de benimsedikleri, orada temsil edildiklerini söyledikleri o yapıları defalarca ziyaret etti. Görüşler aldık, görüşler topladık. 200'ün üzerinde ziyaret yaptık. Buradaki ana yapıların üçünü ben de bizzat ziyaret ettim. O günden bugüne de nerede söz düşerse hep söylüyorum. Biz bu ülkede herkes mutlu olsun istiyoruz. Herkes zengin olsun istiyoruz. Kimsenin yüzü yere baksın istemiyoruz. Hiçbir ananın yüreğine ateş düşmesin, hiçbir evlat babasız kalmasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul Üniversitesi'nin Yönetim Kurulu, Rektörlük eliyle yetkisi olmadığı biçimde diplomayı iptal etti"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçimdeki tek adayı Ekrem İmamoğlu'nun önünün farklı davalarla kesilmeye çalışıldığını söyleyen Özel, "Bu sefer diploma tartışmasına girip diplomasını iptal ettirmek istediler. İstanbul Üniversitesi'ne başvuru yapıldı. Daha doğrusu İstanbul Üniversitesi'ne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazı yolladı, direktif verdi. Öğleden sonra açıklama yaptı, 'İptal edin' diye. İki hafta sonra bir daha yazı yazdı, 'O işi ne yaptınız?' diye. İstanbul Üniversitesi bunu İşletme Fakültesine yolladı dün akşam. Yarın toplanacak, çarşamba toplanacak İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu. Belli oldu ki oradakiler vicdanlı insanlar, kendi mesleki namuslarına da üniversitelerinin namusuna da bu kara lekeyi sürmek istemiyorlar. 35 yıl önce mezun olmuş, ilana uymuş, 50 kişiyle bir gitmiş başvurmuş. Diplomasını almış. Sırf onun diploması için geri kalan bütün sınıf arkadaşlarının da diplomalarını yakmaya çalışıyorlar. 'Biz burada yokuz' dedi işletme fakültesi. Dün iktidara yakın televizyonlar karalar bağlamıştı iptal edilmeyecek diye. Bugün akşamüstü son dakikada, işletme fakültesi yarın 'Diploma geçerli' demesin diye, İstanbul Üniversitesi'nin Yönetim Kurulu, Rektörlük eliyle yetkisi olmadığı biçimde diplomayı iptal etti biraz önce. Biz buna teslim olmayız. Yargısı var, idari yargısı var, mahkemeleri var. Mutlaka yanlış hesap Bağdat'tan döner" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel: 'İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, Rektörlük eliyle yetkisi olmadığı biçimde diplomayı iptal etti' - Son Dakika

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