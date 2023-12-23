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CHP Genel Başkanı Özel, İzmir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel, İzmir'de ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesi İzmir'de belediye başkanı adaylarının belirlenmesi için değerlendirmelerin sürdüğünü belirterek "Aynı ölçekteki büyükşehirlerle birlikte İzmir'in büyükşehri de ilçelerdeki belediye başkanlıkları da açıklanacak.

CHP Genel Başkanı Özel, İzmir\'de ziyaretlerde bulundu
23.12.2023 - 17:44,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesi İzmir'de belediye başkanı adaylarının belirlenmesi için değerlendirmelerin sürdüğünü belirterek "Aynı ölçekteki büyükşehirlerle birlikte İzmir'in büyükşehri de ilçelerdeki belediye başkanlıkları da açıklanacak." dedi.

İzmir programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Özel konuşmasında, İzmir'de belediye başkanı adaylarının belirlenmesiyle ilgili sürecin kendi mecrasında ilerlediğini söyledi.

Bu konuda İzmir'e özel, merak edilecek bir hususun bulunmadığını aktaran Özel, "Aynı ölçekteki büyükşehirlerle birlikte İzmir'in büyükşehri de ilçelerdeki belediye başkanlıkları da açıklanacak. O konuda ilave herhangi bir mevzu yok ama bir gerçek var, İzmir CHP'nin amiral gemisidir. O yüzden İzmir'deki seçim sonuçları CHP için her yerdekinden çok daha önemlidir." dedi.

Daha sonra CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın vefat eden annesi Halise Kaya'nın Buca Cemevi'ndeki cenaze törenine katılan Özel, aileye başsağlığı diledi.

Geçirdiği kaza nedeniyle yaralanan ve tekerlekli sandalyeyle görevini sürdüren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı makamında ziyaret eden Özel, daha sonra Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın Buca ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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İzmir, Buca, İzmir, Politika, Son Dakika

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