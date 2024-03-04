Politika

CHP Genel Başkanı Özel, Kırklareli Bağımsız Adayı Türker'in iddialarını cevapladı

KIRKLARELİ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kaynarca Belediye Başkanı ve Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serdar Türker'in iddialarını cevapladı.

Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslenen CHP Genel Başkanı Özel, eski CHP'li Kaynarca Belediye Başkanı ve Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serdar Türker'in iddialarını cevapladı. Özel, 6 oklu rozetin gücünden istifade eden Türker'in koltuğa parti sayesinde oturduğunu söyleyerek, "Ön seçime başka aday adaylarımız da girdi. Yarıştılar, kim kazansa bugün bu otobüsün üstünde hep birlikte onun yanında olacaktık. İki dönem milletvekilliği yapmış, iki dönem belediye başkanlığı yapmış birisi ön seçime cesaret edip oradan birinci çıkıp gelmiş ama ön seçimi kaybedenlerden birisi, düne kadar 6 oklu rozetin gücünden istifade eden birisi, koltuğa parti sayesinde oturmuş birisi, şimdi partisini bırakmış gitmiş, karşımıza aday olmuş. Bizi kaybettirecek ki, başka birileri kazansın. Bir de biz buraya gelmeden önce yandaş televizyonlara koşturmuş, gazetelere çıkmış, partinin ona yaptığı çağrıyı sanki başka bir şeymiş gibi anlatıyor. Ben partinin genel başkanıyım, vefaya önem veririm, bir haksızlık olmasın diye gayret ederim" dedi.

"Evet kendisini aradım"

Serdar Türker'i aradığını söyleyen Özel, "Evet kendisini aradım, 'Yakışmaz' dedim, 'Partiye seçim kaybettirmeyi Kırklareli affetmez' dedim. 'Zaten bunu başaramazsın ama tarihe kara bir leke olarak geçmek doğru değil' dedim. 'Gel sen bu işten vazgeç omuz omuza, el ele yürüyelim' dedim. Genel başkanın görevi bu, kırgın olmasın, küskün olmasın efendim. Bana onu teklif ettiler, bunu teklif ettiler, o kısmı tamamen hiç görmediğim, duymadığım bir şey. Ama kendisine görev teklif edilirse de bu kamu görevidir. Ama böyle bir şeyi televizyonlara çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirmeye çalışmayı affetmiyorum, affetmeyeceğim" dedi.