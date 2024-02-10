CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay\'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, aday tanıtım toplantısında konuştu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.