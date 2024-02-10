CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay\'a geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmasında silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

10.02.2024 20:35
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ı telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmasında bulunduğu alanda silahlı saldırı meydana gelen AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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