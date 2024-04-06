CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi Liderler Zirvesi\'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Liderler Zirvesi'ne katıldı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bükreş'te, Avrupa'daki sol ve sosyal demokrat partilerin çatı partisi PES'in Liderler Zirvesi'ndeyiz. Avrupalı sosyal demokrat liderlerden önce bolca tebrik ve alkış aldık. Ardından Avrupa Parlamentosu seçimlerini ve sosyal demokrasiyi güçlendirmek için yapılacakları ele aldık."
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, beraberindeki ilçe belediye başkanları ile birlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti. Öntürk, Hatay'ın ayağa kalkması için bugün itibariyle zor yükü hep birlikte omuzlayacaklarını söyledi.
Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, yenilenecek seçimler ile ilgili yapılan açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Vali Dallı, trafik işaretlerine titizlikle uyulması ve hızdan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, can kayıplarının yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını belirtti.
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