CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi Liderler Zirvesi\'ne katıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, beraberindeki ilçe belediye başkanları ile birlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti. Öntürk, Hatay'ın ayağa kalkması için bugün itibariyle zor yükü hep birlikte omuzlayacaklarını söyledi.