CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için çalışmalarını Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürdürdü.
Edremit ve Bigadiç ilçelerindeki ziyaretlerinin ardından Bandırma'ya gelen Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen "halkla buluşma" programında vatandaşlara hitap etti.
Özel, 22 yıl önce emekli maaşının 1,5 asgari ücret seviyesinde olduğunu dile getirdi.
Enflasyon karşısında emekli maaşlarına gereken zamların yapılmadığını savunan Özel, "Bugün 10 bin lira en düşük emekli maaşı, açlık sınırından bile 7 bin lira aşağıdadır. Bugün Bandırma'da en düşük ev kirası 10 bin liradır, emekli eve girse karnı açtır, karnını doyursa sokakta kalacaktır. Bir devlet, emeklisine bunu yapamaz. Dünyanın gelişmiş ülkeleri emeklilerini dünyanın öbür ucunda tatile yollarken, en iyi hayat şartlarını sağlarken bu ülkenin ömürleri çalışmakla geçmiş emeklilerine bunu reva görmek doğru değildir." diye konuştu.
Özel, Bandırma'nın aynı zamanda tarım kenti olduğunu anlattı.
Mazot fiyatlarındaki artışa değinen Özel, " ÖTV'siz mazot gemilere, yatlara var ama bundan sonra ÖTV ve KDV'siz mazotu çiftçilere ya alacağız ya alacağız." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle köylünün milletin efendisi olduğunu vurgulayan Özel, "Çiftçi, emekli bu iktidarın gelmesiyle kayıplarını yaşadı. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Madem ki sandıkla kaybettik, önümüzdeki kurulacak ilk sandıkta bunun hesabını bunlardan soracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın ve Bandırma Belediye Başkan adayı Dursun Mirza'ya destek isteyen Özel, konuşmasının ardından adaylarıyla vatandaşları selamladı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bandırma'da halkla buluştu - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir'e çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldi. İftar programına katılan Bakan Güler, Valilik ziyaretinde protokol üyeleriyle görüştü. Ziyarette şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceği ifade edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, 11'i Afganistan, 20'si Suriye uyruklu toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı zanlısı ise adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlik siyaseti olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu söyledi. Yılmaz, yapılan hizmetlerin önemine değinerek, Türkiye'nin vesayetlerden kurtulduğunu ve milli iradeyi hakim kıldığını belirtti. Ayrıca, Muş'un yaşam kalitesini artıracak ve kalkınmasını hızlandıracak adayın Feyat Asya olduğunu ifade etti.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin İsrail'e üçüncü ülkelere ihraç edebileceği silah parçaları gönderdiğini açıkladı. Lecornu, Fransa'nın İsrail ile yaptığı satış sözleşmelerine mali olarak bağımlı olmadığını ve bu durumun Fransız savunma sanayisi için bir fırsat olduğunu belirtti. Ayrıca Lecornu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve terör tehdidi gibi konular hakkında da açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'ya ziyarette bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar ilçesinde yaptığı ziyarette belediyecilik anlayışını açıkladı. Zeybekci, sözünde duran, vaatlerini yerine getiren ve emanete ihanet etmeyen bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'e disiplin soruşturması başlatılmasına ilişkin olarak, 'Kendisi bir MKYK üyesi ve böyle bir konuda yorum yapma veya böyle bir karar alma yetkisi yok' dedi. Erbakan, ayrıca partisinin hedeflerini açıklayarak, 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar olmayı ve 2028 seçimlerinde Milli Görüş'ü iktidara taşımayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Türk şirketlerinin İsrail ile ticaret yapmasının akıl alacak bir durum olmadığını vurguladı.
CHP lideri Özgür Özel'in Balıkesir Edremit'teki mitinginde ezan arası verildiği anlarda mikrofon açık unutuldu. Ezanın ne zaman okunacağını aralarında tartışan CHP'li isimlerin diyalogları dikkat çekti. Mikrofonda sesi yer alan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, ''Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk? Ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular.'' dedi.
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