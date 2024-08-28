CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisiyle görüştü

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12-15 Eylül'de İstanbul'da yapılacak Dünya Dişhekimliği Kongresi'nde görev almak için yaptığı başvuru başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile telefonla görüştü.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Özel, Çiçek ile yaptığı görüşmede, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çiçek'in yaşadığı ayrımcılık nedeniyle tepkisini dile getiren Özel, "Öğrencilik yıllarımda da bu tür ayrımcı uygulamalara hep karşı çıkıyordum. O günlerin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen benzer ayrımcılıkların hala yaşanıyor olmasından büyük üzüntü duydum. Bu yaşananların küçük ve kötü bir anı olarak kalmasını ve bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Özel, Çiçek'i, 9 Eylül'de CHP'nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere davet etti.