CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanlarını Ziyaret Etti

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Özel, "Bundan sonraki süreçte de Meclis'te temsil edilen, Meclis'te en çok sandalyesi bulunan üçüncü parti durumunda bulunan DEM Parti ile ilişkilerimizi kamuoyunun önünde açık ve şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretler yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ile Gökan Zeybek eşlik etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantının ardından Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan ile birlikte ortak basın açıklaması yaptı. Özel, ziyaret için DEM Parti'ye teşekkür ederek, "Tabii ki bugünkü ziyaret bir nezaket ziyareti olmakla birlikte iki parti arasında partilerin genel merkezleri düzeyinde sürdürülen iletişimin ilk adımlarıdır. Bundan sonraki süreçte de Meclis'te temsil edilen, Meclis'te en çok sandalyesi bulunan üçüncü parti durumunda bulunan DEM Parti ile ilişkilerimizi kamuoyunun önünde açık ve şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretler yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz. Bugün ülke meselelerini konuştuk. Belki de en çok emekliler açısından yakıcı olan ekonomik krizi ve satın alma güçlüklerini, işsizliği, Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm krizleri konuşma imkanı bulduk. Bu ziyarette ülke meselelerini konuşurken, işin hem ekonomik boyutunu hem de siyasi boyutlarını konuştuk" dedi.

'KAYYUM SİYASETİNİ REDDEDİYORUZ'

Bugünkü toplantının gündeminin yerel seçimler olduğunu belirten urgulayan Özel, "Daha önce de ifade ettiğim bir konuyu burada da ifade etmek isterim ki Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Cumhuriyet'i kurmuş ve çok partili rejimi getirmiş, ülkeye çok partili demokrasiyi getirmekle haklı olarak övünen bir siyasi partinin genel başkanı olarak, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bazı seçmenlerin kendilerine yerel yönetici seçebildiği, bazılarının yerel yöneticilerini seçemediği, seçseler dahi yönetmelerine izin verilmediği bir ülkeyi kabul etmemiz mümkün değildir. O yüzden bu kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille reddediyoruz. Bu ülkenin 81 ilinde, bu ülkenin bini aşkın ilçesinde, bu ülkede her seçmen kendisini kimin yöneteceğini seçebilmeli, seçtikleri kişiler kendilerini yönetmeye devam etmelidirler" diye konuştu.

HATİMOĞULLARI: KENT UZLAŞISINDAN BAHSETTİK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, "Bugün bu ülkeyi demokratikleştirmek, cumhuriyetin 2'nci yüzyılında demokratik bir cumhuriyet inşa etmek hepimizin görevidir. 100 yıl boyunca eksik bıraktıklarımızı tamamlamak ve 100 yıl boyunca yeterince oturtulamamış demokrasinin taşlarının yerine oturması için tarihi bir fırsat. Bizler elbette bugün yerel seçimleri de değerlendirdik. Yerel seçimler bazen genel siyasetin gölgesinde değerlendiriliyor. Bu çok da yanlış bir şey değil ama yanlış bir şeydir. Yerel seçimlere aynı zamanda kentin kendi dinamikleri üzerinden, kent hizmetleri ve şehir hizmetleri üzerinden değerlendirmek durumundayız. Bizler yerel seçim politikalarımızı ilk belirlediğimiz zaman kent uzlaşısından bahsettik. Kent uzlaşısında altını özellikle çizmek istediğimiz nokta şudur ki; sadece siyasi partilere ve siyasi dinamiklere hitap eden bir şey değil aynı zamanda bütün toplumsal dinamiklere, o kentte yaşayan her kesimin kucaklaşmasını sağlayan, her kesimi temsil eden adaylarla yola çıkma konusunu özellikle önemsiyoruz. Bizler bugün elbette neler yapılabileceğini, işbirlikleri konusunda yol ve yöntemler nasıl olur ya da olmaz, nerede olur bütün bunlarla ilgili bir görüşmeyi gerçekleştirmiş olduk. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemlerde de yaşayacağımız yerel seçimler ülkenin demokrasisine ve biraz önce konuştuğumuz bütün genel sorun alanlarının önünün açılmasını sağlayacak nitelikte geçer" ifadelerini kullandı.