Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ahmet Akın'a övgüler

CHP lideri Özel, Türkiye'nin en borçlu belediyelerden birisinin olmasına rağmen Ahmet Akın'ın hizmetleri ile Balıkesirlilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi

Özgür Özel, Erdoğan'ın 'Öyle 25 kuruşa simit yok' söylemini 'Simit 10 lira oldu' diyerek eleştirdi

BALIKESİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin ardından başta Büyükşehir olmak üzere kazanılan belediye başkanlarını tebrik etmek için Balıkesir'e geldi. Parti teşkilatıyla da buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükşehir Belediye binası önünde kendisini bekleyen topluluğa konuşma yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan övgülerle bahseden Özel, Türkiye'de en borçlu belediyeleri de açıkladı. Özgür Özel, bu belediyelerin ortak özelliğinin AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler olduğunu vurgulayarak, "SGK'ya en borçlu belediyeler, AK Parti'den aldığımız belediyeler" dedi.

CHP'li belediyelerin içinde bulunduğu durum hakkında aldığı bilgileri vatandaşlarla paylaşan Genel Başkan Özgür Özel ülke gündemindeki konular hakkında da değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özel belediyelerin borçlarından sokak hayvanlarına kadar birçok konu hakkında değerlendirme yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelere yönelik "SGK borçlarını ödemiyorlar" söylemine de cevap verdi. Emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşadığı ekonomik sorunlara da değinen Özgür Özel, "muhalefetin sırtında küfe yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "sırtındaki küfeyi bize bırak" diye konuştu.

"Ülke genelinde kuramadığımız ittifakı Balıkesir'de kurduk"

Balıkesir Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk olarak Ahmet Akın'ın adaylığı üzerine değerlendirmede bulundu. Özel, "25 Ocak'ta Balıkesir'e Sevgili Ahmet Akın'ın aday tanıtımı için gelmiştim. O zaman da büyük coşkuyla karşılanmıştım şimdi de aynı heyecanla karşılandım. Bu coşku için, bu heyecan için hiç şüphe yok. Balıkesir Kuvayi Milliye ateşinin yakıldığı Alacamescit'tir. Balıkesir. Kuvayi Milliye'nin şehridir. Balıkesir bir uyanış olacaksa bir ayağa kalkma olacaksa bir kurtuluş olacaksa ona ilk inanan, ilk davranan şehirdir. Hepinize teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta çok zorlu bir süreci yaşadık. Hep beraber hem Balıkesir'in merkezinde hem bütün ilçelerinde birbirinden kıymetli adaylarımız ve bilhassa büyükşehir seçimi için önceden çok önceden olgunlaşmış hatta beş yıl önce olacakken birtakım sebeplerle geri çekilmiş ama Balıkesir'in çok özlediği bir buluşma, bir kucaklaşmaya ihtiyaç vardı. Biz sevgili Ahmet Akın'ı aday yaptık. Biz yapmadık, siz yaptınız. Balıkesir yaptı. Sonrasında Ahmet üzerinde büyük bir mutabakat vardı ama maalesef yaşadığımız süreç Balıkesir'de bir güçlü ittifakı geçmişten gelen dayanışmayı sürdürmeyi göstermeyen bir takım adımlar atıldı. Canı sağ olsun, canları sağ olsun dedik. Üzüldük ama kimseyi üzmedik. İşittik. Ama kimseye kem söz söylemedik. Bir tek şeye güvendik. Dedik ki Ankara'da ittifak kurulmayabilir. Ama Balıkesirliler meselenin farkındadır, ittifakı onlar kuracak dedik, siz Balıkesir ittifakını kurdunuz. Büyük bir zafer kazandınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Helal olsun size helal olsun Balıkesir'e, helal olsun Ahmet Akın'a, helal olsun tüm belediye başkanlarımıza" diye konuştu.

"100 günde neler yaptı bir de 5 yılı düşünün"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 15,4 milyar TL borçla belediyeyi almasına rağmen ilk 100 günde birçok proje yaptığını söyleyen Özgür Özel, "Ahmet Akın'ın başaracağını, kazanacağını biliyorduk. Ahmet başkan seçileli 100 gün doldu. Şöyle döndük belediye başkanlarımız 100 günü nasıl geçirdiler diye baktık. Kolay değil; böylesine bir coşkudan sonra devraldığı belediyede daha 100 gün tebrik ziyaretleriyle geçer, belediyeyi tanımakla geçer, kadroları belirlemekle geçer, ekibini kurmakla geçer. Ama Balıkesir'in evladı Ahmet Akın kardeşimiz ilk 100 günde hem Balıkesir'le kucaklaştı, hem ekibini kurdu, hem projelerini olgunlaştırdı ama hem de 15,4 milyar borçla devraldığı, şaka değil 15,4 milyar. Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesinde bunu mazeret etmedi ve ilk iş söz verdiği gibi gelip de zam yapmadı. Suya yüzde 15 indirim yaptı. Herkesin yüzünü güldürdü. Kendisini tebrik ediyorum. Ayvalık, Altınova içme suyunun temeli atıldı. 30 kilometre su ve kanalizasyon hattı döşendi. 25 kilometre asfalt atıldı. Tarımsal sulamaya ücretsiz destek sunuldu. Sahiller temizlendi, cankurtaran sayısı arttırıldı. Çöplerden 15 bin 600 megavat elektrik üretildi. Arıcılara destek verildi, çiftçilerin ulaşımı için tarla yolları açıldı, düzeltildi. Binlerce sokak canlısının yardımına koşuldu. 18 ton mama dağıtıldı. Ve. Sadece 100 gün geçti. Beş yılı siz düşünün. Beş yılı siz düşünün" ifadelerini kullandı.

"Hizmeti engellemek için belediyelerin borçlarını tahsil etmek istiyorlar"

Seçimlerin ardından CHP'li belediyelere yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyeler SGK'ya çok borçlu. Borçlarını ödesinler. Öyle 25 kuruşa simit yok" söylemini değerlendiren Özgür Özel, "Ama hazımsızlar durmuyor, durmuyor. Dün Sayın Erdoğan demiş ki "efendim belediyeler SGK'ya çok borçlu. Borçlarını ödesinler. Öyle 25 kuruşa simit yok." Bir kere tam buradan başlayayım. Gerçekten Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok, simit 10 lira. Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu, sen yaptın 10, sen yaptın. Esas esas hazımsızlık şudur. Diyor ki belediyeler hizmet etmek istiyor. İşte Ahmet, bu kadar borca, bu kadar imkansızlığa rağmen içi içine sığmıyor. Bana diyor genel başkanım şuraya meydan yapacağım. Şuradan tramvay geçireceğim, şuraya şunu yapacağım. Ama bir yandan da işin parasal boyutu canını sıkıyor. Para bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Dünyanın öbür ucundan fon buluyoruz, kaynak buluyoruz, imzayı atmıyorlar. Niye? Hizmet ederiz de millet CHP'nin geldiğinde ne işler yaptığını görmesin diye. Kentsel dönüşüme para buluyoruz imza atmıyor. Deprem olacak insanlar ölecek orada bile siyaset yapıyorlar. Önünde dünya kadar dosya var. Kentsel dönüşüm için, toplu taşıma için, temiz su için, çevre için ama imzaları atmayarak Türkiye'ye dışarıdan bulduğumuz kaynağı belediyelerimize kullandırtmıyor. Şimdi de gelmiş. Geçmişten bugüne AK Parti'den aldığımız belediyelerde bilhassa SGK ve vergi dairesine inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış, SGK'nın parasıyla gelmiş burada belediyecilik yapmış. Ona rağmen kazanmışız. Şimdi diyor ki AK Parti döneminde ödenmeyen parayı, MHP döneminde ödenmeyen parayı bir seferde faiziyle senin paralarından keseceğim. Bunun tek amacı var. Belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak, hizmeti aksatmak bunun üzerinden ucuz siyaset yapmak. Buradan sesleniyorum. Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Halk arkamızda, millet arkamızda, bunu millet görüyor, bana bunun hesabını ilk sandıkta soracak.

"SGK'ya en çok borçlu belediyeler AK Parti'den aldığımız belediyeler"

Bakın SGK'ya belediyelerin toplam borcu 14 milyar 699 milyon liradır. Son Sayıştay raporlarına göre en borçlu belediyeler AK Parti'den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra, Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli'dir, Bakın en borçlu 5 belediye, beşi de AK Parti'den aldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemediği parayı bizden kesiyorlar, kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede istiyor ki çöpler toplanamasın, desin ki bakın CHP geldi çöpleri toplamıyor. İstiyor ki toplu taşıma aksasın CHP yapamıyor desin. Yollar yapılmasın, bak diyecek CHP demek çukur demek. Şunu söyleyelim. Hapırsan da köpürsen de neye başvurursan başvur, bir yolunu bulacağız. Bu hizmeti yapacağız. Milletin gönlünü fethedeceğiz. ve o iktidarı senin elinden alacağız. Söz veriyorum. Ant içiyorum" dedi.

"Sokak hayvanları konusunda sorumluluğu belediyelere yüklemeye çalışıyorlar"

Sokak hayvanları sorununa da değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sokak hayvanları sorunu elbette var, Ebette büyük bir sorun. Ama çözümü katliam değil. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleriyle Balıkesir'den iki vekilimiz, grubumuzdaki 127 ayrı ayrı gurur duyabilirsiniz. Onlar olmasaydı bütün sakat köpekler ya da barınağa toplanıp bir ayda sahiplendirilememiş köpekler çamaşır suyuyla zehirlenerek altı saat içinde acı acı seslerle katledileceklerdi. Grubumuz direndi, mücadele etti ve canlarımızı katliamdan kurtardı, kendilerini tebrik ediyorum. Ancak tehlike geçmiş değil. Şimdi de diyor ki köpekleri toplayacağız, kısırlaştıracağız ve sahiplendireceğiz. Burada belediyelere bunları yapmayanlara ağır cezalar koyuyor. ve zımnen belediye başkanlarına diyor ki bu işi çöz ya çöz, ya cezayı alırsın. Altlarında imzaları var 4 sene önce birlikte imza attık araştırma komisyonuna hayvan hakları fonu kurulacak dedik. Milli Piyango'dan Spor Toto'dan lotodan, at yarışından yapılacak kesintilerle bu fonda hayvanların ihtiyacı kadar barınak, kısırlaştırma ve sahiplendirme projeleri yürütülecek. Şimdi bu fonu kurmadan bütün yükü belediye başkanlarına atıp onları cezayla tehdit ediyorlar. Hem ağır para cezaları hem şahıslarına ceza vermeye çalışıyorlar.. Bu katliamın önünü açacak sakat bir düzenlemedir. Bu noktada bir kez daha bütün hayvan severleri AK Parti'nin oyununa karşı uyanık olmaya, dirençli olmaya ve mücadeleye devam etmeye davet ediyorum" dedi.

"Çıkar o sırtındaki küfeyi biz alalım"

Emeklilerin ve asgari ücretlilerin sorunlarına da dikkat çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Taşıdığı iktidarın sorumluluğu Erdoğan'a ağır geliyor. Diyor ki "muhalefetin sırtında küfe yok." E biz de onu söylüyoruz. Millete gittin dedin ki "verin yetkiyi, görün etkiyi." Enflasyon, faiz, döviz nasıl düşürülür, işsizlik nasıl bitirilir ben yapacağım" dedin. Millet yetkiyi verdi, senin sırtına küfeyi koydu. Şimdi emekliye zam yap, yok 12 bin 500 lira yeter. Diyoruz ki emekliye sahip çık, "para yok" diyor. Emekli maaşını 12 bin 500 yaptı 33 milyar gitti. Koy 100 milyar yapalım 17 bin 500 lira "yok, veremem. Muhalefetin sırtında küfe yok" diyor. Erdoğan'a emekli ağır geliyor, asgari ücretli ağır geliyor. Çiftçi, esnaf ağır geliyor. Diyor ki "taşıyamıyorum, yük ağır." Ağırsa bırak, çıkar küfeyi. Bize ver bak nasıl taşıyacağız emekliyi, asgari ücretliyi, nasıl yeniden milletin efendisi yapacağız yeniden köylüleri. Küfeyi taşıyamayan bırakacak. Ne dedik? Emekliye, asgari ücretliye vermezsen geçim olmaz. Geçim olmazsa ne olur? Seçim olur. Biz. Erdoğan geçen sene 660 milyar lira kesinleşmiş vergisini affetti. Zengin şirketlerin, 46 şirketin. 660 milyar vergisini affetti. Ama şurada oturan emekli amcamın maaşına 12 bin 500 lira yapmak için 33 milyarı çok görüyor. 17 bin 500 için 100 milyar lazım. Sen 100 milyar değil 600 milyarı yandaşlara bulacaksın, altıda birini emekliye gelince bulamayacaksın. Çıkar o küfeyi sırtından, küfeyi alacağız, emeklileri en güzel yerlere taşıyacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir Büyükşehir belediyesi binası önünde vatandaşlarla buluşmasının ardından Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Balıkesir'deki CHP'li belediye başkanlarıyla da bir araya gelen Özgür Özel, belediye başkanlarından ilçeleriyle ilgili bilgiler aldı.