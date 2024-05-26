CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den emeklilere yönelik vaatler

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradan ilk seçim vaadimizi açıklıyorum; CHP iktidarında, ilk 100 gün içinde yasal düzenlemeler derhal tamamlanıp, en düşük emekli maaşı önce asgari ücrete, iki yıl sonra da 1,5 asgari ücrete çıkarılacaktır. Söz veriyoruz." dedi.

Özel, partisince Anadolu Meydanı'nda "Onurlu yaşam, hakça paylaşım" sloganıyla düzenlenen "Büyük Emekli Mitingi"ne katıldı.

Hükümetin 2024 yılını "Emekli Yılı" olarak ilan ettiğini anımsatan Özel, 2024 yılı için en düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğuna dikkati çekti.

AK Parti iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınırken, bugün en düşük emekli maaşıyla 2,5 çeyrek altın alınabildiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Çalışanlar, eskiden emekli olduklarında emekli ikramiyesiyle ev alabiliyorlardı. Sonra ev alamayınca bu arabaya düştü. Şimdi yılların emeği bir motosiklet parası. Almanya'dan emekli Hans, Manavgat'a tatil yapmaya geliyor ama Manavgatlı Hasan amca, Manavgat'ta markete gitmeye korkuyor. Borcu var, önünden geçmeye korkuyor, utanıyor, çekiniyor. Hollanda'dan Ursula, emekli olmuş, Trabzon'a geliyor. Maçka'ya, Sümela Manastırı'na gidiyor, geziyor. Trabzonlu Ulviye teyze, pazara çıkamıyor. Sümeyye kardeşim, alışverişini yapıp, borcunu hesabını veremeyeceği için filesinin üçte birini gittiği marketin kasasında bırakıyor."

Özel, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtların yaz aylarında emeklilere kullanıma açılacak olmasına da değinerek, "Alay ediyorlar. Emekli 'açım' diyor. Bunlar 'yurda git tatil yap' diyor. Emekli sokağa çıkamıyor. Emekliler yurtta kalma derdinde değil, kendi kirasını ödeme, karnını doyurma derdinde." dedi.

"Vergide adalet getireceğiz"

Her türlü ekonomik krizde, her türlü kemer sıkmada herkesin aklına emekliler, emekçiler, yoksullar ve garibanların geldiğini dile getiren Özel, "Güya IMF ile çalışmıyorlar. IMF olsa 'emekliye zam verme' diyecek, vermiyorlar. 'Öğretmeni atama' diyecek, atamıyorlar. 'Astsubayı duyma' diyecek, duymuyorlar. 'Yoksullara kemer sıktır' diyecek, kemeri yoksula sıktırıyorlar. Başımızda bir Gulyabani var. Gulyabani IMF değil ama IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor. Beni dinle Mehmet Şimşek, bu Gulyabani'ni al saraya götür, artık emeklinin yakasından insin, birazcık da zenginlerden alsın, zenginlerden istesin." diye konuştu.

Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 64 lirasının herkesin eşit şekilde ödediği dolaylı vergilerden oluştuğunu ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Yani öğrencinin elektrik faturasında da fabrikatörün, yalı sahibinin elektrik faturasında da aynı vergi var. Alışveriş yaptığında emekli de aynı vergiyi veriyor, multimilyoner de. 100 liradan geriye kalan 25 lira, ücretlerden alınıyor. Yani emekçilerin, memurların, maaşlarından kesiliyor. Ne yaptı? 89. Peki 100 liranın sadece 11 lirası zenginlerin, yandaş müteahhitlerin büyük ihaleleri kapanların, dünyanın dört bir yanına ihracat yapanların kazandığı toplam paradan. 100 liranın 90'ını zenginden, 10'unu bizden toplayacaklarına, 100 liranın 90'ını bizden 10'unu zenginden topluyorlar. İşte kaynak arayana kaynak buradadır. Vergide adalet en temel talebimizdir. Vergide adalet getireceğiz."

"Bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalı"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi partilerin genel başkanlarına, emeklilerin şartlarını iyileştirecek CHP'nin önerisi olan 15 maddeyi hayata geçirme çağrısında buldu.

Bu maddelerinden ilkinin, "en düşük emekli aylığının, hiçbir dönem asgari ücretten az olamayacağı" şeklinde bir yasal düzenlemenin yapılması olduğunu bildiren Özel, diğer maddeleri şöyle sıraladı:

"Prim güncelleme kat sayısı, aylık bağlama oranı ve aylıkların alt sınırını hakkaniyetli ölçüde arttıralım. İntibak yasası çıkararak, 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası ayrımlarını ortadan kaldıralım. Emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını, fiyat farklarını, muayene ücretlerini mutlaka artık ortadan kaldıralım. Emeklinin ortez ve protez bedelleri ödenmeli. Emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı, emekli sendikalarına yıldırma amaçlı kapatma davaları derhal geri çekilmelidir. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalı. Emekliler için 'Emekli Kart' çıkarılmalı, elektrik, doğal gaz, su faturalarında yüzde 25 ila 40 arasında indirim yapılmalı. Emeklilikte kademe bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının, emekli askerlerin sorunları çözülmeli. Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK Destek Primi kesilme uygulaması bitirilmeli. 65 yaş üstü ulaşım sorunu şoförün değil, devletin cebinden çözülmeli. Emeklilerin kredi ve kredi kartı borçları, bir sefere mahsus bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmeli, bu kamburdan emekliler kurtarılmalı."

Özel, "Buradan ilk seçim vaadimizi açıklıyorum; CHP iktidarında, ilk 100 gün içinde yasal düzenlemeler derhal tamamlanıp, en düşük emekli maaşı önce asgari ücrete, iki yıl sonra da 1,5 asgari ücrete çıkarılacaktır. Söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Notlar

Mitingde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ve Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan selamlama konuşması yaptı.

Mitinge, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP'li milletvekilleri ve bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden emekli ve emekli derneklerinin yer aldığı mitingde, katılımcılar "Emeklilikte güvence, gelirde adalet", "Yaşamda onur, emeklilikte huzur" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.