CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Ev Hapsindeki Tutdere\'ye Destek Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçu kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle ev hapsinde bulunan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti.

Özel, ziyaret sırasında Tutdere'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede hukuki sürecin yakından takip edildiği ve partinin yerel yöneticilerine yönelik haksız uygulamalara karşı kararlılıkla duracağı mesajı verildi. Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Abdurrahman'ı iyi gördüm. Bir şehrin belediye başkanının ayağından kelepçelenmesi, o şehirde sokağa çıkmasının yasaklanması ve belediyeye gitmesinin engellenmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Abdurrahman tertemiz bir kardeşimizdir ve zaten her şey ortaya çıktı. Bütün Adıyaman onu biliyor, ona kefil. Biz de kefiliz. Ancak ayağından evine kelepçelenmesi gerçekten olacak iş değil; bu durum tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır" dedi.

Partililer ile bazı milletvekilleri ise Tutdere'nin evinin önünde ayaklarına ip bağlayarak, Tutdere'ye av hapsi cezasına tepki gösterdi. - ADIYAMAN