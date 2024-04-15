CHP Genel Başkanı Özgür Özel Filistin ziyaretini erteledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bölgede yaşanan son gelişmeler nedeniyle Filistin ziyaretini ertelediğini bildirdi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün için Filistin'e gideceğini daha önce duyurduğunu anımsattı.
Bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapatılması sebebiyle programını bugün gerçekleştiremeyeceğine bildiren Özel, şunları kaydetti:
"Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız. Ateşkes bir an önce sağlanmalı, insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir."
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