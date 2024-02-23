CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile bir araya geldi

Politika

Aday tanıtım toplantısını yapmak için Antalya'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, CHP Genel Başkanı'na Finike'deki çalışmalarını ve projelerini aktardı.

Aday tanıtım toplantısını yapmak için Antalya'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıdan önce mevcut başkan ve başkan adaylarıyla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile toplantı öncesi bir araya gelerek Finike'de 5 yıllık süreçte yaptıkları çalışmaları ve yeni dönem projelerini konuşan Başkan Mustafa Geyikçi, Finike'yi dürüst ve cesur hizmetlerle Antalya'da huzurun başkenti yapacaklarını söyledi.

Finike'de projelerle dolu 5 yılı geride bıraktıklarını ve önümüzdeki dönem için de ilçeyi vizyon bir kent haline getirecek projeleri hazırladıklarını ifade eden Başkan Geyikçi, "Partimizden, partililerimizden ve tüm Finikeli hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destek ile yeni dönemde de hız kesmeden çalışacağız. Finike'yi ranta, talana karşı teslim etmeyeceğiz. Finike'nin sigortası olmaya devam edeceğiz. Bizler sosyal ve halkçı belediyeciliğin örneğini geçen dönemde olduğu gibi yeni dönemde de göstereceğiz" dedi. - ANTALYA