CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'ya gelerek Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile bir araya geldi. Geyikçi, Finike'deki çalışmalarını ve projelerini Özel'e aktardı.

23.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aday tanıtım toplantısını yapmak için Antalya'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, CHP Genel Başkanı'na Finike'deki çalışmalarını ve projelerini aktardı.

Aday tanıtım toplantısını yapmak için Antalya'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıdan önce mevcut başkan ve başkan adaylarıyla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile toplantı öncesi bir araya gelerek Finike'de 5 yıllık süreçte yaptıkları çalışmaları ve yeni dönem projelerini konuşan Başkan Mustafa Geyikçi, Finike'yi dürüst ve cesur hizmetlerle Antalya'da huzurun başkenti yapacaklarını söyledi.

Finike'de projelerle dolu 5 yılı geride bıraktıklarını ve önümüzdeki dönem için de ilçeyi vizyon bir kent haline getirecek projeleri hazırladıklarını ifade eden Başkan Geyikçi, "Partimizden, partililerimizden ve tüm Finikeli hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destek ile yeni dönemde de hız kesmeden çalışacağız. Finike'yi ranta, talana karşı teslim etmeyeceğiz. Finike'nin sigortası olmaya devam edeceğiz. Bizler sosyal ve halkçı belediyeciliğin örneğini geçen dönemde olduğu gibi yeni dönemde de göstereceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mustafa Geyikçi, Antalya, Partiler, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:46:04. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement