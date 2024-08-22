CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Kolları İl Başkanları ile bir araya geldi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları İl Başkanları toplantısında, kadın kolları yönetimiyle bir araya geldi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, CHP 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı sonrasında görevine başlayan Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadın Kolları İl Başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.