CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya\'da Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da seçim çalışmaları sırasında Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın elini kaldırdı.

07.03.2024 22:28  Güncelleme: 22:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da CHP'nin belediye başkan adayı yerine Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'da otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti. Konuşmasının sonunda CHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci'yi tanıtmak isteyen Özel, orada bulunan Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın elini kaldırdı. Özel'i Milletvekili Kasap uyararak Eyüp Kahveci'nin elini kaldırmasını sağladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı - Son Dakika

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