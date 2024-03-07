CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da CHP'nin belediye başkan adayı yerine Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'da otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti. Konuşmasının sonunda CHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci'yi tanıtmak isteyen Özel, orada bulunan Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın elini kaldırdı. Özel'i Milletvekili Kasap uyararak Eyüp Kahveci'nin elini kaldırmasını sağladı. - KÜTAHYA
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı - Son Dakika
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı suçtan yargılanacakları duruşma için getirildikleri adliyenin güvenlikli bekleme alanından firar eden 2 hükümlüden birinin yakalandığını bildirdi. Firar eden diğer hükümlü ise aranmaya devam ediyor.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyeden kaçan 2 hükümlüyle ilgili olarak 2 kişinin 'hükümlünün kaçmasına imkan sağlama' suçundan tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, adliye nezarethanesi bulunmadığı ve hükümlü ve tutukluların güvenlikli bekleme salonlarında muhafaza edildiği belirtildi. Hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüphelilerin tutuklandığı ve jandarma personeli hakkında adli soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhur İttifakı Bafra Belediye başkan ve Meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı. Muş, toplantıda Samsun'da yapımı tamamlanan ve başlayacak projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Samsun'un sanayi ve turizm potansiyelini artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Reşadiye İlçe Başkanlığı mitinginde yaptığı konuşmada, yerel makamları kişinin ve milletin duasını alarak Allah'ın rızasını kazanmanın bir aracı olarak gördüklerini belirtti. Sırakaya, ayrıca genel seçim sürecini tamamladıklarını ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri vatandaşın sıkıntısını duyan ilk kulak olarak gördüklerini ifade etti.
AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Demirkol, projelerin gerçekleşmesi için kurumların işbirliğinin önemine değindi ve şehre değer katacak projelerle Türkiye Yüzyılına hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, fabrikaları ziyaret ederek işverenler ve çalışanlarla bir araya gelen Demirkol, büyümeyi ve güçlenmeyi birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan'ı kabul etti. Papikyan, Reisi ile bölgesel güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, savunma alanı ve Ermenistan ile İran arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Papikyan daha önce de İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüşmeler yapmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada ekonomik parametrelerin iyileştiğini ve büyüme grafiğinin yükseldiğini belirterek, vatandaşların refah ve gelir artışı için gerekenleri yaptıklarını söyledi.
Son olarak komşusu Norveç'le 1814 yılında savaş yapan ve bu savaştan galip çıkarak söz konusu tarihten beri tarafsızlık ilkesi takınan İsveç, aradan geçen 200 yılın ardından resmen NATO'ya üye oldu. 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası tarafsızlık ilkesini bir kenara bırakan ve komşusu Finlandiya ile birlikte NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Stockholm yönetimi amacına ulaştı. İşte Stockholm yönetimini, tarafsızlık ilkesinden NATO üyeliğine kadar getiren gelişmeler...
Sizin düşünceleriniz neler ?