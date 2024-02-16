CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Lütfü Savaş\'a alternatif bulunamadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Lütfü Savaş'a alternatif bir isim bulunamadığını belirterek, son kararı yarın partinin vereceğini bildirdi.
Özel, halk buluşması etkinliğine katıldığı Dikili'de gazetecilerin sorularına cevapladı.
Bir gazetecinin aday belirleme sürecinde yapay zekadan faydalanıldığı yönündeki açıklamalarla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Özel, 2019 seçimleri öncesindeki anketlerin 20-25 katı kadar anket yaptıklarını, telefon yöntemli anketlerde yapay zekanın da kullanıldığını anlattı.
Yapay zekanın anket yanıtlarına göre hataları ayıkladığını, aday önerilerinde bulunduğunu dile getiren Özel, "Bundan sonra zaten artık yapay zeka hayatımızın her yerinde var. Hatta biliyorsunuz insan kaynakları şirketlerinin yaptığı işin yüzde 85'ini yapar hale geldi. Önemli olan yapay zekayı reddetmeden, yaratacağı istihdam düşüşüne, işsizliğe devletin mutlaka çözüm bulması. Yoksa yapay zekayı reddederek olmaz ama yerine işinden ettikleri insanlara mutlaka istihdam vermek lazım." diye konuştu.
"Lütfü Savaş hatasız değildir"
CHP'nin seçim klibinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasının nedeninin sorulması üzerine Özel, Lütfü Savaş'ın deprem nedeniyle kendisinin "müzikli, çalgılı bir klipte oynamasının doğru olmayacağını" söylediğini, kendisine hak verdiğini söyledi.
"Hatay'la ilgili belirsizlik devam mı?" sorusu üzerine Özel, Hatay'da beşinci anket için sahada olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Hatay için Lütfü Savaş'tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda Lütfü Savaş da zaten buna 'hayır' demiyor. Ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz, son kararı yarın partimiz verecek. Lütfü Savaş hatasız değildir. Eleştiriden muaf değildir ama Lütfi Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir."
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Lütfü Savaş'a alternatif bulunamadı - Son Dakika
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