CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa\'da son seçim çalışmasını tamamladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin son çalışmasını oyunu da kullanacağı memleketi Manisa'da gerçekleştirdi.
Manisa'da seçim yasaklarının son saatinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim otobüsünün üzerinden Manisalıları selamlayarak çalışmalarını tamamladı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Kırtık Mezarlığından başlayan kalabalık konvoyun başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkan Adayı Semih Balaban, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ile Ahmet Vehbi Bakıroğlu ile birlikte üstü açık otobüsten Manisalıları selamladı. Büyük ilginin olduğu konvoyda CHP Lideri Özel sık sık yoldaki vatandaşların elini sıktı. Şehzadeler ilçesinden Yunusemre ilçesine kadar devam eden konvoy boyunca vatandaşlar sevgi gösterilerini meşaleler yakarak gösterdi. - MANİSA
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye devam edeceklerini ve suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Sağlam, ayrıca Zengezur Koridoru'nun Iğdır için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, kentteki uyum ve huzurun önemine değindi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde gerçekleştirilen 'KALKAN-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 13 araç, 2 sahte pasaport, uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Türkiye'de yapılacak olan seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve yayın organları seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri ise 18.00 ila 21.00 saatleri arasında yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören'de düzenlediği mitingde, seçim öncesi yapılan karalamalara tepki göstererek, Ankara'da farkın ne kadar olacağının tartışıldığını belirtti. Yavaş, ayrıca terörle ilişkilendirilen sahte afişlerin asıldığını ve İstiklal Marşı'ndan gurur duyduklarını vurguladı. Adayların eline, beline, diline sahip olmayan belediye başkanlarını sandığa gömeceklerini ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik önlemlerini aldı. Otobüsler, raylı sistem araçları ve yolcu gemileri seferlere erken başlayacak.
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