CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da son seçim çalışmasını tamamladı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da son seçim çalışmasını tamamladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa\'da son seçim çalışmasını tamamladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yapılan yerel seçimlerin son saatlerinde seçim otobüsü üzerinden Manisalıları selamlayarak çalışmalarını tamamladı.

30.03.2024 17:11  Güncelleme: 17:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin son çalışmasını oyunu da kullanacağı memleketi Manisa'da gerçekleştirdi.

Manisa'da seçim yasaklarının son saatinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim otobüsünün üzerinden Manisalıları selamlayarak çalışmalarını tamamladı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Kırtık Mezarlığından başlayan kalabalık konvoyun başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkan Adayı Semih Balaban, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ile Ahmet Vehbi Bakıroğlu ile birlikte üstü açık otobüsten Manisalıları selamladı. Büyük ilginin olduğu konvoyda CHP Lideri Özel sık sık yoldaki vatandaşların elini sıktı. Şehzadeler ilçesinden Yunusemre ilçesine kadar devam eden konvoy boyunca vatandaşlar sevgi gösterilerini meşaleler yakarak gösterdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da son seçim çalışmasını tamamladı - Son Dakika

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