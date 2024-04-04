CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa\'da Vatandaşlarla Buluştu

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ardından memleketi Manisa'da vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Adanan Menderes Havaalanı'nda Manisalılarla buluştu. Halk buluşmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, 17 ilçenin başkanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile 17 ilçenin 14'ünü kazanan CHP'li başkanlar da katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kalabalığa hitap etti. Zeyrek, "75 yıllık bir hayaldi. Önce biz inandık sonra partililer sonra da Manisa ittifakı inandı ve 75 yıllık hayalimiz gerçekleşti. Manisa'nın öz evladı Genel Başkanımız Özgür Özel'e Manisa Büyükşehir Belediyesinin anahtarını teslim etmek her şeyden önemli. Sizler bana bu görevi bayram hediyesi olarak verdiniz. Hepiniz sağ olun var olun" dedi.

"Manisalılar dünyanın en iyi insanlarıdır"

Otobüsten Manisalılara seslenen Özel, "Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik. Hep şuna inandık. İlk gün İl Başkanlığının balkonunda söylediğim şeyi kimse unutmasın. O gün dedim ki; 'Ben bu şehrin evladıyım. Ninelerim, dedelerim annem babam bu şehirde doğmuş şehrin yarısı okutmuş insanlar. Evimiz mezarımız belli. Manisa mezarlığına girdiğimde Ahmet Bedevi'ye Fatiha okumadan geçmem. O demişti ki 'Bu Manisalılar dünyanın en iyi insanlarıdır' demişti. Gerçekten de Manisalılar çok iyi insanlardır hangi partiden olurlarsa olsunlar. Manisa'yı siyasi kavgalarla değil, adaletle, eşitlikle yöneteceğiz. Partimin genel başkanı olduğumda Manisa'ya geldiğimde AK Partililer, MHP'liler seni mahcup etmeyeceğiz dediler. İnanamadım. Manisa'nın evladını destekleyeceğiz dediler. Parti içinde bir kişiyi geride bırakmadan, kimseyi dışlamadan, eskiden yaşanan olumsuzlukları hatırlamadan büyük bir emek vererek çok büyük bir kucaklaşmayı sağladık. Manisa da bizi kucakladı" dedi.

Özel, "Memleketimde şunu ilan etmek durumundayım. CHP 1977 yılında sonra ilk kez yüzde 38 oy oranı ile Türkiye'nin birinci partisidir" dedi.

"Seçimin kaybedeni yok"

"Bize oy versin veya vermesin bu seçimin kazananı 86 milyondur. Bu seçimin kaybedene yoktur" diyen Özel, "Oy verenleri pişman etmeyeceğiz, oy vermeyenleri hak etmek için çalışacağız. Bu sorumluluğun farkındayız. Milletimiz bize kredi açmıştır. Bu bir tüketici kredisi değildir. Benim meydan meydan talep ettiğim yatırım kredisidir. İnsanlar çiftçisiyle emeklisiyle, çalışanlarıyla Türkiye'yi adil yönetecek, onlara sahip çıkarak yönetebilecek, emek mücadelesini sahiplendirecek bir anlayışa yatırım kredisi vermiştir. Bu krediyi doğru kullanırsak bu ülkenin yönetimi de bize verilecektir. Bugünden sonra siyasetin nezaketine sahip çıkarak, rekabetin de en dik alasını göstererek, yok sayıları sahiplenmeye, kimsesizlerin kimsesi olmaya gençleri gitmeyi hayal ettikleri bir ülke değil geleceklerini hayal ettikleri bir ülke olmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

"Manisa ittifakı dedik kuruldu, Türkiye ittifakı dedik kuruldu"

Önümüzdeki hafta başlatacakları üye kampanyasından da bahseden Özel şöyle konuştu:

"Manisa ittifakı dedik kuruldu, Türkiye ittifakı dedik kuruldu. Manisa'da son 5 yılda 4 belediye başkanımız güzel hizmetler yaptı hepsini yeniden görevlendirdik ancak Saruhanlı'da yaşanan büyük talihsizlik nedeniyle Başkanımız Zeki Bilgin adaylaşamadı. Saadet Partisine teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar. Mustafa Arguz'a, Zeki Bilgin'e teşekkür ediyoruz iyi ki varlar. Demirci'de belediye başkanlığını bir sonraki döneme bıraktık Selendi'de hedefe çok yaklaşmıştık ama başaramadık onlara da teşekkür ediyorum. İlk günde bugüne bana destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son olarak CHP kurucu partidir. Gücünü milletten ve rengi ay yıldızlı bayraktan alır. Şimdi o parti Cumhuriyetin ikinci yüzyılına siyasi ittifaklarla değil, milletle, seçmenle sandıkta kurduğu ittifakla büyük bir zaferle çıkmıştır. Ben isim babasıyım. Biz bu seçimleri Türkiye İttifakı ile kazandık. İlk seçimlerde Atatürk'ün partisi iktidar olacak. Önümüzdeki hafta başlatacağımız üye kampanyasına herkesi bekliyoruz."

Özel, konuşmasının ardından CHP'li 14 belediye başkanı ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in makamına çıktı. - MANİSA