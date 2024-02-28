CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da kira sorununa çözüm önerilerini sunacak - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da kira sorununa çözüm önerilerini sunacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla\'da kira sorununa çözüm önerilerini sunacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da düzenlediği toplantıda, şehirlerde sabit yaşayanların etkilenmemesi için kira fiyatlarına çözüm önerileri hazırladıklarını ve meclise sunacaklarını açıkladı. Özel ayrıca, belediye başkanlarını koordine edecek birim kurduklarını ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü bu birimin başına düşündüklerini belirtti. Muğla'da kira sorununun çözülmesi, turizm işçilerinin kışın işsiz kalma sorununa çözüm üretilmesi ve sıkıntıya düşen esnafın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Özel, Muğla'nın üzerine titrediklerini ifade etti.

28.02.2024 17:43
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz şehirlerde sabit yerleşik yaşayanların bu kira fiyatlarından etkilenmemeleri için bir dizi öneriyi hazırladık. Meclisteki ilgili komisyonlara sunuyoruz." dedi.

Özel, Menteşe ilçesinde partisinin aday tanıtım toplantısı ve seçim koordinasyon merkezi açılışında yaptığı konuşmada, belediye başkanlarını koordine edecek birim kurarak Yılmaz Büyükerşen'in yönetimine verdiklerini söyledi.

Özel, 3 ayda bir ölçme ve değerlendirme yaparak belediye başkanlarının karnesini hazırlayacak bir yapı oluşturduklarını, bu yapının başına geçmesi için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü düşündüklerini kaydetti.

Özel, Muğlalılardan büyükşehir belediye başkanı adayı Ahmet Aras'a destek vermelerini istedi.

Partisinde kadınların hak ettiği noktaya gelmesini istediklerini vurgulayan Özel, Menteşe ilçesinde kadın aday gösterdiklerini kaydetti.

Belediye başkanı adaylarının seçildiği takdirde mal varlıklarını belediye binasının kapısına asacağını aktaran Özel, "Görevi bıraktıkları gün yeni mal varlıklarını da oraya asacağız. Belediye başkanlarımızın mal varlıklarıyla, açık alınlarıyla, şeffaf bir belediyecilik yaparak ve emanet aldıkları Muğla'yı ranta değil, halka açarak yöneteceklerine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın 1 milyon nüfusunun yaz aylarında 5-6 milyona ulaştığına işaret eden Özel, "Buraya 1 milyonluk nüfusa göre para yolluyorlar ama 5 milyon için hizmet bekliyorlar. Cep telefonu sinyalinden bir şehirde kaç kişinin olduğu belli. Şehre gelen kişilere hizmet için devletin genel bütçesinden ayrılan payın verilmesi gerekiyor. Bunu sırf 'Kıyı şeridinde, bu güzel kentleri Cumhuriyet Halk Partililer yönetiyor' diye yapmıyorlar." diye konuştu.

Özel, Muğla'da bugüne kadar, ormanları, kıyıları, zeytin ağaçlarını, koyları korumaya çalıklarını vurguladı.

Muğla'da kira ortalamasının 17 bin 926 lira olduğunun altını çizen Özel, şöyle konuştu:

"Asgari ücretten 924 lira daha fazla. Ev tutan asgari ücretlinin bir kişinin çay demleyecek parası kalmıyor. Biz şehirlerde sabit, yerleşik yaşayanların bu kira fiyatlarından etkilenmemeleri için bir dizi öneriyi hazırladık. Meclisteki ilgili komisyonlara sunuyoruz. Muğla'daki yüksek kira sorunun bir an önce çözülmesi, turizm işçilerinin kışın işsiz kalma sorununa çözüm üretilmesi ve kentte sıkıntıya düşen esnafın desteklenmesi gerekiyor. Parti olarak Muğla'nın üzerine titriyoruz."

Türkiye'de mağdur olanların 31 Mart'ta iktidara gücünü göstermek zorunda olduğunu dile getiren Özel, "1 Nisan'dan sonra acı reçete geliyor. Onun için 31 Mart'ta belediye başkanlarımıza oy istiyoruz. Namus, dürüst ve çalışkan belediye başkanlarımızın hizmetlerinin takdir edilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın karşısında en büyük ittifakı aramak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiçeği yaptırdım, arkadaşlarımı yanıma aldım ve ziyaretlerde, temaslarda bulundum. 'Birlikte olalım' dedim. 'Hiçbir yeri AK Parti'ye MHP'ye teslim etmeyelim' dedim. 'Büyük bir seçim başarısı yakalamazsak memuru, işçiyi, çiftçiyi emekliyi, gençleri kadınları fena ezecekler' dedim. Biz Ankara'da bir ittifak, işbirliği gerçekleştiremedik ama 2019'daki büyük zaferi yaşayanlar ve yaşatanlar buradalar. Seçmen bir yere gitmedi. Yöneticilerin fikri değişmiş olabilir."

Özel, CHP'den ayrılanlara da partinin kapısının her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da kira sorununa çözüm önerilerini sunacak - Son Dakika

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