CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Irak Makamları PKK'yı Tehdit Olarak Görüyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak makamlarının terör örgütü PKK'yı tehdit olarak gördüğünü ve Ortak Harekat Merkezi kurulması gibi işbirliği tekliflerine olumlu yaklaştığını bildirdi. Bakanlık kaynakları ayrıca terörle mücadele stratejisinin sınırlardan mümkün olduğu kadar ötede tehditleri bertaraf etmeyi hedeflediğini ve Irak ile enerji ve ticaret gibi konuları da içeren kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.