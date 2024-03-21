CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevruz Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevruz Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı'nın baharın gelişini müjdeleyen bir barış ve kardeşlik günü olduğunu belirterek, tüm vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutladı.

21.03.2024 11:36
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz barış ve kardeşlik günüdür, yeni bir başlangıçtır. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Nevruz Bayramı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevruz Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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